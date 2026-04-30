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30 de abril de 2026 - 07:02
Jujuy.

Continúa el cronograma de pagos en Jujuy

Continúa el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes a abril para los empleados estatales de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cronograma de pagos.

Cronograma de pagos.

El Gobierno de Jujuy informó que continúa el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de abril 2026 para los agentes de la Administración Pública. Los sueldos correspondientes al mes en curso que comenzó en el día de ayer jueves.

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El 17 de abril pagaron el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

El beneficio de $100.000 por persona, se acreditó el viernes 17 de abril, en el marco del Día del Trabajador.

La medida quedó establecida mediante la Circular N° 014 C.P./2026 y contempló el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El monto se liquidó durante el mes de abril y no se incorporó al salario ni impactó en el cálculo del mínimo salarial.

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