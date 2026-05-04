Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , organismo que depende del Ministerio de Capital Humano , dio a conocer de manera oficial el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 . El comunicado precisó las fechas en las que cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales.

El esquema de pagos del organismo fue organizado por las autoridades según la finalización del número de documento de cada beneficiario.

A diferencia de lo que ocurre en otros meses, el organismo confirmó que los pagos de mayo no se iniciarán en los primeros días del período . Según lo informado en la gacetilla oficial del 30 de abril , los depósitos correspondientes a los primeros grupos de beneficiarios comenzarán a efectivizarse recién desde el lunes 11 de mayo .

La ANSES difundió el calendario de pagos de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Dentro del cronograma, los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos integran el primer tramo de cobro. El esquema se pondrá en marcha el lunes 11 de mayo con los DNI finalizados en 0 . Luego continuará de manera ordenada el martes 12 para terminaciones 1 , el miércoles 13 para el 2 , el jueves 14 para el 3 y el viernes 15 para el 4 .

La ANSES difundió el calendario de pagos de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

El calendario de pagos para este grupo de jubilados se reanudará una vez finalizado el fin de semana. El lunes 18 de mayo será el turno de los beneficiarios con documentos terminados en 5, mientras que el martes 19 cobrarán aquellos con terminación 6.

El miércoles 20 de mayo continuará el esquema con los DNI finalizados en 7 y, finalmente, el jueves 21 se completará el cronograma para quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.

Fechas para Pensiones No Contributivas y Asignaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también integran los sectores que comienzan a cobrar durante la segunda semana de mayo.

Los primeros desembolsos se realizarán a partir de la segunda semana del mes.

En ese caso, el lunes 11 percibirán sus haberes quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1. El martes 12 será el turno de las terminaciones 2 y 3; el miércoles 13 cobrarán los DNI terminados en 4 y 5; el jueves 14 los que finalicen en 6 y 7, y el viernes 15 de mayo completarán el tramo aquellos con documentos terminados en 8 y 9.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, la ANSES estableció que el esquema de pagos se inicie el 11 de mayo con los beneficiarios cuyo DNI termine en 0. A partir de allí, el cronograma continuará de manera progresiva, avanzando un número por cada día hábil, hasta llegar al viernes 22 de mayo, cuando cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 9.

Oficinas de Anses.

La Asignación por Embarazo mantendrá el mismo esquema de pagos que la AUH, iniciándose igualmente el lunes 11 de mayo para los DNI terminados en 0. En tanto, el calendario de la Asignación por Prenatal comenzará a regir el miércoles 13 de mayo para las terminaciones 0 y 1, y se extenderá hasta el martes 19 de mayo, cuando cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9.

Por otro lado, hay prestaciones que poseen un período de cobro más amplio y no dependen de la finalización del DNI. En ese sentido, las Asignaciones por Maternidad se abonarán entre el 13 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones, mientras que las Asignaciones de Pago Único —que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción— estarán disponibles para su cobro entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

El documento oficial detalló las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones sociales.

Haberes superiores y Prestación por Desempleo

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos por encima del haber mínimo deberán aguardar hasta la parte final del mes para recibir sus pagos. Este grupo iniciará el cronograma el viernes 22 de mayo, cuando cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1.

La continuidad del esquema se dará la semana posterior: el martes 26 será el turno de los DNI terminados en 2 y 3, el miércoles 27 cobrarán los finalizados en 4 y 5, el jueves 28 lo harán quienes tengan terminaciones 6 y 7, y el viernes 29 concluirá el calendario para los documentos que terminen en 8 y 9.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES.

La Prestación por Desempleo seguirá el mismo esquema de cobro que el segmento de jubilaciones de haberes más elevados. Los primeros pagos se efectuarán el viernes 22 de mayo para las terminaciones de DNI 0 y 1, mientras que el cronograma se completará el viernes 29 de mayo, cuando cobren quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9.

Finalmente, el organismo comunicó que las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de documento en el período comprendido entre el 11 de mayo y el 10 de junio. De este modo, el calendario de pagos de mayo quedará oficialmente concluido el último día hábil del mes, conforme a lo establecido por la entidad previsional.