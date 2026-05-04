Así quedó el nuevo saldo negativo de la SUBE en mayo tras la actualización de tarifas

Cuál es el nuevo saldo negativo de la SUBE en mayo.

El sistema SUBE fijó el valor del saldo negativo que permite seguir viajando aun sin crédito suficiente, tras el aumento de tarifas aplicado en mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este margen adicional se otorga automáticamente cuando el saldo no alcanza y se descuenta en la próxima carga.

El esquema opera como un crédito instantáneo que se activa al abonar el pasaje sin fondos disponibles. De este modo, el usuario puede completar el trayecto y saldar el importe pendiente en la siguiente recarga.

SUBE transporte Los montos habilitados para viajar en negativo varían según el medio de transporte. En colectivos de todo el país y en el subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tope llega a $1.400, mientras que en trenes y embarcaciones del Delta el límite es de $650.

Por su parte, la Línea Urquiza conserva un saldo negativo más bajo, de hasta $480, debido a la modernización de sus molinetes. Además, el sistema establece un máximo de carga de $40.000, que puede acreditarse a través de la app, en dispositivos con “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Tarjeta SUBE Tarjeta SUBE. Cambios de la SUBE en mayo El sistema convive con la actualización de tarifas del transporte público registrada en mayo. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el pasaje de colectivo tuvo un incremento del 5,4%, lo que repercute directamente en el gasto cotidiano de los usuarios. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima para los recorridos más cortos se ubicó en $918,35, mientras que los trayectos de mayor extensión superan los $1.200 según las bandas tarifarias vigentes. SUBE SUBE. En el caso del subte, la tarifa quedó fijada en $1.490 para quienes utilizan la SUBE registrada, mientras que los pasajeros sin tarjeta nominalizada abonan $2.369,10 por cada viaje.

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