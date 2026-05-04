CAME: balance del fin de semana largo del 1 al 3 de mayo

El fin de semana largo tuvo poco movimiento: viajaron menos turistas y el gasto real cayó

El fin de semana largo por el Día del Trabajador tuvo un movimiento turístico moderado en todo el país , con viajes más cortos, menor gasto real y una demanda concentrada en escapadas de cercanía. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), viajaron 1.066.464 turistas y el impacto económico directo fue de $235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

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La actividad mostró una baja del 8% en la cantidad de viajeros frente al mismo feriado de 2025, aunque CAME aclaró que el año pasado el descanso tuvo cuatro días, un factor clave en la decisión de viajar. En comparación con 2023, cuando el feriado también fue de tres días, el movimiento turístico creció 16% .

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181 , con una caída real del 1,6% frente al año anterior. La estadía promedio fue de dos noches , un 25,9% menos que en 2025, mientras que el gasto total real se ubicó 32,9% por debajo del registro del año pasado.

El informe marcó una tendencia clara: los turistas viajaron, pero con mayor prudencia. Predominaron las escapadas cortas, las reservas de último momento y una distribución del gasto más concentrada en consumos básicos que en actividades recreativas.

CAME CAME: balance del fin de semana largo del 1 al 3 de mayo

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Los destinos tradicionales volvieron a concentrar buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Según CAME, CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción por infraestructura, conectividad y oferta turística diversa.

También se destacaron destinos impulsados por eventos puntuales, como Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, con altos niveles de ocupación por actividades específicas.

Fuerte movimiento aéreo

Pese al balance general más tranquilo, el movimiento aéreo tuvo buenos números. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios.

Los destinos con mayor movimiento aéreo fueron Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta, lo que confirma que el turismo interno siguió siendo el principal motor del sector, incluso en un contexto de consumo más ajustado.

CAME Balance de los fines de semana largos del año

Eventos, billeteras virtuales y escapadas

CAME señaló que los eventos deportivos, culturales y gastronómicos fueron claves para dinamizar destinos puntuales y generar picos de ocupación localizados. Sin embargo, no alcanzaron para revertir del todo el tono moderado del fin de semana largo.

Otro dato destacado fue el uso de billeteras virtuales y pagos con QR, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños. Según el informe, las promociones bancarias y reintegros volvieron a influir en la decisión de gasto, con descuentos en gastronomía y cuotas sin interés en alojamiento y combustible.

Balance de los fines de semana largos

En lo que va del año, ya pasaron cuatro fines de semana largos. En total, viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos de 2025, la cantidad de turistas creció 8,1%.

El balance general deja una foto clara del momento: el turismo sigue activo, pero con viajes más breves, planificación de último momento y consumo selectivo.

came Fin de semana largo: Mapa del país por provincia

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