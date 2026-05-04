El fin de semana largo tuvo poco movimiento: viajaron menos turistas y el gasto real cayó

El fin de semana largo por el Día del Trabajador tuvo un movimiento turístico moderado en todo el país, con viajes más cortos, menor gasto real y una demanda concentrada en escapadas de cercanía. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.066.464 turistas y el impacto económico directo fue de $235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.
La actividad mostró una baja del 8% en la cantidad de viajeros frente al mismo feriado de 2025, aunque CAME aclaró que el año pasado el descanso tuvo cuatro días, un factor clave en la decisión de viajar. En comparación con 2023, cuando el feriado también fue de tres días, el movimiento turístico creció 16%.
Viajes más cortos y gasto más cuidado
El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior. La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menos que en 2025, mientras que el gasto total real se ubicó 32,9% por debajo del registro del año pasado.
El informe marcó una tendencia clara: los turistas viajaron, pero con mayor prudencia. Predominaron las escapadas cortas, las reservas de último momento y una distribución del gasto más concentrada en consumos básicos que en actividades recreativas.
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CAME: balance del fin de semana largo del 1 al 3 de mayo
Cuáles fueron los destinos más elegidos
Los destinos tradicionales volvieron a concentrar buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Según CAME, CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción por infraestructura, conectividad y oferta turística diversa.
También se destacaron destinos impulsados por eventos puntuales, como Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, con altos niveles de ocupación por actividades específicas.
Fuerte movimiento aéreo
Pese al balance general más tranquilo, el movimiento aéreo tuvo buenos números. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, con más de 34.000 pasajeros diarios.
Los destinos con mayor movimiento aéreo fueron Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta, lo que confirma que el turismo interno siguió siendo el principal motor del sector, incluso en un contexto de consumo más ajustado.
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Balance de los fines de semana largos del año
Eventos, billeteras virtuales y escapadas
CAME señaló que los eventos deportivos, culturales y gastronómicos fueron claves para dinamizar destinos puntuales y generar picos de ocupación localizados. Sin embargo, no alcanzaron para revertir del todo el tono moderado del fin de semana largo.
Otro dato destacado fue el uso de billeteras virtuales y pagos con QR, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños. Según el informe, las promociones bancarias y reintegros volvieron a influir en la decisión de gasto, con descuentos en gastronomía y cuotas sin interés en alojamiento y combustible.
Balance de los fines de semana largos
En lo que va del año, ya pasaron cuatro fines de semana largos. En total, viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos de 2025, la cantidad de turistas creció 8,1%.
El balance general deja una foto clara del momento: el turismo sigue activo, pero con viajes más breves, planificación de último momento y consumo selectivo.
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Fin de semana largo: Mapa del país por provincia
Datos por provincias
- Provincia de Buenos Aires: mostró un movimiento turístico con fuerte presencia de escapadas de cercanía y decisiones de último momento. La ocupación mostró un desempeño heterogéneo, con Chascomús que alcanzó el 70%. El gasto promedio se ubicó en $109.000, con una estadía media de tres días y dos noches.
- Ciudad de Buenos Aires: recibió más de 100.000 visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 67% y un impacto económico de $28.000 millones.
- Catamarca: movimiento tranquilo con escapadas cortas y turismo regional.
- Chaco: la ocupación hotelera se ubicó por debajo del 30%, con gasto diario promedio de $75.000 y estadía de tres días.
- Chubut: movimiento concentrado en corredores turísticos, impulsado por el turismo interno.
- Córdoba: la ocupación se ubicó entre el 58% y el 68%, con picos de hasta el 78%. El gasto diario fue de entre $115.000 y $145.000 y la estadía, de entre 2,1 y 2,6 noches.
- Corrientes: las reservas fueron cercanas al 55% y el gasto diario en torno de $100.000. Goya registró ocupación plena.
- Entre Ríos: mostró un nivel bajo y heterogéneo, con excepciones como Concordia con ocupación casi plena.
- Formosa: registró un movimiento cercano al 30%, con un gasto promedio de $85.000 por noche.
- Jujuy: la ocupación fue del 60%, el gasto diario de $124.945 y la estadía promedio de 1,88 días.
- La Rioja: la ocupación inicial fue del 35%, pero registró picos del 65% en algunos destinos. El gasto promedió los $100.000.
- Mendoza: la ocupación fue cercana al 65%, con 54.033 turistas y un impacto de $12.392 millones.
- Misiones; la ocupación fue de entre el 70% y el 80% en algunos destinos y niveles más bajos en otros.
- Neuquén: el movimiento turístico estuvo impulsado por eventos.
- Río Negro: registró un nivel moderado con predominio de escapadas de cercanía.
- Salta: mostró un buen flujo en destinos principales, con predominio del turismo regional.
- San Juan: el movimiento se concentró en la capital y zonas cercanas.
- San Luis: mostró ocupación plena en múltiples localidades, con un gasto diario de $88.580 y estadía de 1,5 días.
- Santa Fe: llegaron 86.390 visitantes, con una ocupación del 62% y un gasto diario de $173.190.
- Santiago del Estero: la ocupación fue del 35% en el área central y del 45% en las Termas de Río Hondo. El gasto diario fue de $100.000.
- Tierra del Fuego: la ocupación fue del 45% en Ushuaia, con un gasto diario cercano a $200.000.
- Tucumán: Yerba Buena alcanzó el 96% de ocupación y el gasto diario promedió los $92.500.
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