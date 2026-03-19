ANSES modificó el calendario de pagos por los feriados del 23 y 24 de marzo

La ANSES modificó el cronograma de pagos de marzo de 2026 por los feriados del 23 y 24 de marzo , una reprogramación que impacta sobre todo en las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo . El objetivo es evitar demoras en la acreditación durante los días no laborables.

De acuerdo con el esquema actualizado, quienes debían cobrar el lunes 23 de marzo pasarán a percibir sus haberes el viernes 20 de marzo . A partir del miércoles 25 de marzo , el calendario retoma su curso habitual.

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo , el calendario se mantuvo entre el 9 y el 20 de marzo , según la terminación del DNI. En ese grupo, los documentos terminados en 9 cobran el 20 de marzo .

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo , las fechas quedaron de esta manera: DNI 0 y 1, 20 de marzo ; DNI 2 y 3, 25 de marzo ; DNI 4 y 5, 26 de marzo ; DNI 6 y 7, 27 de marzo ; y DNI 8 y 9, 30 de marzo . El principal cambio fue el adelantamiento del primer turno, previsto originalmente para el 23 de marzo.

Según distintas publicaciones sobre el calendario de marzo, otras prestaciones como la AUH y asignaciones familiares no presentan cambios de la misma magnitud, aunque ANSES recomienda verificar siempre la fecha exacta en sus canales oficiales.

ANSES habilita una ayuda económica para las personas sin trabajo y esta es la forma de tramitarla. ANSES.

Cuánto se cobra en marzo de 2026

ANSES informó que en marzo de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,88% por movilidad. Con esa suba, la jubilación mínima pasó a $369.167,16, y con el bono de $70.000 el total llega a $439.167,16. Además, quienes superen el haber mínimo reciben un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

La PUAM quedó en $365.333,73 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez quedaron en $328.417,01. En tanto, la AUH asciende a $130.698 y la Asignación Familiar por Hijo a $65.351 para el primer rango de ingresos.

El organismo recordó que los aumentos se actualizan mensualmente con la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de dos meses atrás, y que la fecha exacta de cobro puede consultarse en mi ANSES.