Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de la ANSES

Guillermo Arancibia, el nuevo director del ANSES Tras la renuncia de Fernando Bearzi, asume Guillermo Arancibia como titulat de ANSES

Tras oficializarse la renuncia de Fernando Bearzi, el Gobierno nacional designó a Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la (ANSES) Administración Nacional de la Seguridad Social, en un contexto de reconfiguración interna del organismo.

Arancibia, que se desempeñaba como segundo al mando dentro de la ANSES, asume ahora la conducción con el desafío de encabezar una nueva etapa centrada en la modernización y digitalización de los procesos administrativos.

El perfil de Guillermo Arancibia, el nuevo director del ANSES De perfil técnico y con trayectoria dentro del organismo, el nuevo titular también es señalado como cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, lo que refuerza su alineamiento con el rumbo económico del Gobierno.

Si bien mantiene un perfil más bajo que su antecesor, su llegada al cargo responde a su conocimiento interno del organismo y a su participación en la gestión previa, lo que le permite garantizar continuidad en medio de los cambios impulsados por el Ejecutivo.

La designación se da en un momento clave, con el objetivo de agilizar trámites, optimizar la atención y avanzar en la transformación digital del sistema previsional. El recambio en la conducción de la ANSES también se enmarca en una serie de modificaciones dentro del área social del Gobierno, que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello. image Comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano De esta manera, Arancibia toma las riendas del organismo previsional en un escenario de ajustes y nuevos lineamientos, con la tarea de sostener el funcionamiento del sistema y aplicar las políticas definidas por el Gobierno nacional.

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