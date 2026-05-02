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2 de mayo de 2026 - 12:18
País.

Seis de cada diez hogares tienen deuda no bancaria en Argentina

Un informe reciente de una consultora reveló que el 59% de los hogares argentinos mantiene deudas fuera del sistema financiero formal.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El relevamiento, basado en 2.670 casos y complementado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares y del Banco Central de la República Argentina, muestra que las familias acumulan actualmente más de $39 billones en deudas, de los cuales $32,1 billones corresponden a crédito bancario y $6,9 billones a compromisos no bancarios.

Cambio en el patrón de endeudamiento

Los datos evidencian una transformación significativa en la forma en que los hogares se financian. En 2023, el 82,6% tenía deuda no bancaria frente al 41,3% con crédito formal. Para 2026, esa brecha se redujo drásticamente: 55,1% de los hogares accede a deuda bancaria y 59% mantiene deuda informal.

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, este cambio responde a una mayor disponibilidad de crédito:

“El avance del crédito en Argentina está siendo un sostén del consumo y una herramienta de inclusión financiera para sectores que antes no accedían al sistema formal”.

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El crecimiento del financiamiento se vincula, entre otros factores, con la menor absorción de recursos por parte del Estado, la desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad económica, lo que permitió ampliar la oferta de préstamos al sector privado.

Más crédito, pero también más deuda

El stock de préstamos al sector privado alcanzó en enero de 2026 el 13,6% del PBI, más del doble del nivel registrado a fines de 2023, durante el inicio del gobierno de Javier Milei.

En términos individuales, la deuda bancaria promedio por hogar asciende a $5.702.809, equivalente a 3,46 salarios promedio formales. En contraste, la deuda no bancaria promedia $1.149.431 por hogar.

Este crecimiento refleja una mayor bancarización, pero también un incremento en los compromisos financieros asumidos por las familias.

Aumento de la morosidad

pago deudas

El informe advierte que la expansión del crédito viene acompañada por un deterioro en la capacidad de pago. La tasa de mora pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en un año.

Los segmentos más afectados son:

  • Préstamos personales: 13,2% de irregularidad
  • Tarjetas de crédito: 11%
  • Otros préstamos: 31,9%

Los créditos hipotecarios, en cambio, se mantienen estables en torno al 1%, lo que evidencia mayor cumplimiento cuando hay garantías reales.

Deuda informal: señales de alerta

La deuda no bancaria alcanza a más de 6 millones de hogares e incluye desde préstamos entre familiares hasta obligaciones impagas como impuestos, servicios, expensas o cuotas educativas.

Dentro de este universo:

  • Los préstamos fuera del sistema representan el 46,6%
  • Las deudas impositivas, el 20,8%
  • Los préstamos de familiares o amigos, el 15,9%

Un dato relevante es la caída de este último rubro, que en 2025 representaba el 35,4%. Esto sugiere un agotamiento de las redes de financiamiento informal.

Al mismo tiempo, crecen las deudas vinculadas a gastos básicos:

  • Expensas: del 1,4% al 4,9%
  • Educación: del 0,7% al 3,1%
  • Servicios: del 2,3% al 5,4%

Perspectivas

Di Pace señaló que la baja de tasas de interés puede aliviar la carga financiera de los hogares, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos. Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad del crédito depende de la estabilidad macroeconómica y la recuperación del ingreso real.

El informe concluye que, si bien el acceso al crédito se amplió en los últimos años, las dificultades para sostener los pagos y el aumento de la mora plantean un escenario de riesgo para la economía doméstica, especialmente en los sectores más vulnerables.

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