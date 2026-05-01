Gimnasia de Jujuy: 50% off para hinchas acompañantes de socios ante Maipú

Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibirá este domingo a Deportivo Maipú desde las 15:30 en el estadio 23 de Agosto, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

En la previa, la dirigencia confirmó una promoción especial para incentivar la presencia del público en un encuentro importante: los socios podrán asistir con uno o más acompañantes, quienes ingresarán abonando en efectivo el 50% del valor de la entrada en boletería.

Desde el club detallaron que la promoción es válida para todos los sectores del estadio, por lo que el beneficio aplica sin distinción de tribunas. Además, remarcaron que el partido llega en un momento clave del campeonato y convocaron a “copar” el estadio para acompañar al equipo.

Por último, se recomendó a los socios verificar el estado de cuenta con anticipación para evitar contratiempos al momento del ingreso al 23 de Agosto el día del partido.

Gimnasia de Jujuy

Axel Pinto palpitó el cruce de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú: "Vamos a sacar adelante este partido"

En la previa de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú, Axel Pinto habló de la actualidad del Lobo y cómo se preparan para el próximo partido. El volante de Gimnasia de Jujuy aseguró que se siente preparado para cuando le toque aportar al equipo y valoró el buen momento que atraviesa el grupo.

“Me siento bien, siempre hay que estar preparado para ayudar al equipo y contento por los chicos que están bien. Hay que seguir así”, señaló.

Sobre cómo se vive el presente de Gimnasia de Jujuy en la cima de la tabla, Pinto remarcó que el plantel lo afronta con tranquilidad y responsabilidad. Cabe destacar que actualmente el Lobo está en la cima de la Zona con 22 puntos. Estamos tranquilos, afrontándolo de la mejor manera, con esa responsabilidad.