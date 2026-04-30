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30 de abril de 2026 - 09:12
Deportes.

De jugar en Zapla y Gimnasia de Jujuy a enfrentarse con Neymar

Un jugador que pasó por Altos Hornos Zapla y Gimnasia de Jujuy, se enfrentó a Neymar e hizo un posteo especial en redes sociales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Neymar y Matías Reali

Neymar y Matías Reali

El cruce de Matías Reali con Neymar en la Copa Sudamericana 2026 fue uno de los momentos destacados para el ex Altos Hornos Zapla y Gimnasia de Jujuy, que actualmente juega en San Lorenzo. Tras el partido ante Santos en el Nuevo Gasómetro, el futbolista compartió un posteo en sus redes sociales y aseguró que vivió “un partido muy especial”.

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Matías Reali enfrentó a Neymar por la Sudamericana

San Lorenzo recibió a Santos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un encuentro que generó gran expectativa por la presencia de Neymar en el plantel del equipo brasileño.

La repercusión por la figura del futbolista se sintió en la previa, durante el desarrollo del partido y también una vez finalizado el encuentro.

Matías Reali y Neymar

El posteo del ex Gimnasia de Jujuy y Zapla

En ese contexto, Matías Reali vivió una noche inolvidable y decidió compartirla en sus redes sociales con algunas fotos del partido, donde también se lo ve a Neymar.

“Un partido muy especial, una nueva noche de Copa Sudamericana. Vamos Ciclón por más, juntos por la clasificación”, escribió el ex Gimnasia de Jujuy.

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