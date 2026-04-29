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29 de abril de 2026 - 21:00
Deportes.

A menos de 2 meses del Mundial, ¿Cuál es la lesión que sufrió Julián Álvarez?

El delantero argentino dejó la cancha a los 77 minutos en el 1-1 entre Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de semifinales de Champions.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lesión de Julián Álvarez.

Lesión de Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid encendió las alarmas por Julián Álvarez, quien debió salir reemplazado tras sufrir un golpe en el tobillo izquierdo durante el empate 1-1 ante Arsenal en el Metropolitano, por la ida de las semifinales de la Champions League. Según explicó Diego Simeone, el delantero será evaluado y el DT se mostró “optimista” pensando en la revancha.

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Cómo fue la lesión y cuándo salió

Álvarez abandonó el campo a los 77 minutos luego de una acción desafortunada con Eberechi Eze: el mediocampista del Arsenal cayó sobre su tobillo en una disputa. El argentino intentó seguir, pero el dolor lo obligó a pedir el cambio y en su lugar ingresó Alex Baena.

Qué dijo Simeone y el parte que esperan

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Tras el partido, Simeone contó que el jugador le pidió el cambio y que se someterá a una prueba médica: “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible”, señaló en declaraciones difundidas por ESPN. Consultado por la vuelta, fue breve: “Soy optimista”.

Un Atlético con varias bajas y otra lesión en el partido

La situación preocupa aún más porque el Colchonero ya arrastraba ausencias: Pablo Barrios, Nico González y José María Giménez continúan lesionados, mientras que Alexander Sorloth no estuvo disponible por molestias musculares.

Además, durante el encuentro también debió salir Giuliano Simeone en el entretiempo por un golpe en la cintura, según explicó el entrenador.

Cuándo es la revancha y el contexto para la Selección

El partido de vuelta se jugará el martes 5 de mayo en Londres, con pocos días para la recuperación. El ganador de la llave enfrentará en la final a PSG o Bayern Múnich.

La evolución de Álvarez también es seguida de cerca por la selección argentina, teniendo en cuenta que faltan pocas semanas para el inicio del Mundial 2026.

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