miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 10:36
Declaraciones.

La chicana de Julián Álvarez a Davo Xeneize por Juanfer Quintero y el recuerdo de la final de Madrid

El delantero de la Selección Argentina y figura del Atlético de Madrid protagonizó un cruce distendido con el streamer xeneize durante una charla futbolera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto: la chicana de Julián Álvarez a Davoo Xeneize.

"Me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto": la chicana de Julián Álvarez a "Davoo Xeneize".

Un encuentro entre fútbol, anécdotas y humor terminó viralizándose esta semana cuando Julián Álvarez recibió en su casa al popular creador de contenido Davo Xeneize para grabar un video que rápidamente se difundió en redes.

Lee además
El mensaje que escribió Julián Álvarez en su Instagram tras la eliminación en Champions.
Deportes.

El mensaje de Julián Álvarez después de la polémica por su penal anulado
julian alvarez anuncio que sera papa: estamos muy contentos
Crack.

Julián Álvarez anunció que será papá: "Estamos muy contentos"

En medio de un diálogo relajado sobre fútbol y videojuegos, las bromas derivaron en un recordatorio de aquella inolvidable final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, donde River venció a Boca y Juan Fernando “Juanfer” Quintero fue figura clave.

Julián Álvarez visitó a Davoo Xeneize.

La chicana se desató cuando, tras una elección de jugadores en la dinámica del juego, Davo manifestó: “A mí Juanfer me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto”, comentario que Álvarez aprovechó para responder con picardía.

La cargada de Julián Álvarez a Davoo Xeneize

“Después te muestro un videíto si querés… Quinteroooo…” —imitando el famoso grito de Mariano Closs en aquella final— lanzó el delantero, en un guiño directo que descolocó y divirtió a su interlocutor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TendenciasDepor/status/2018844198926213303&partner=&hide_thread=false

Más allá de la broma, el cruce entre Álvarez y Davo volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más recordados por los hinchas millonarios. El gol de Quintero en el Estadio Santiago Bernabéu sigue siendo motivo de orgullo para los simpatizantes de River y una herida difícil de olvidar en el mundo xeneize.

Julián Álvarez visitó a Davoo Xeneize.

El video también mostró la espontaneidad del atacante argentino, actualmente en el fútbol español, en un momento por fuera de su rendimiento en cancha, que ha sido objeto de debate entre hinchas y analistas por su falta de goles esta temporada con el Atlético de Madrid.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El mensaje de Julián Álvarez después de la polémica por su penal anulado

Julián Álvarez anunció que será papá: "Estamos muy contentos"

Sorpresa en la Selección Argentina: Enzo Fernández y Julián Álvarez quedaron afuera del amistoso con Angola

"Hasta jugar en Primera no paro": la historia de la futbolista jujeña Mora Escudero

Lionel Messi podría llegar al fútbol argentino en 2027

Las más leídas

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades video
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres video
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora
Ahora.

El Paso de Jama permanece abierto: hasta qué hora

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel