La chicana de Julián Álvarez a Davo Xeneize por Juanfer Quintero y el recuerdo de la final de Madrid

"Me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto": la chicana de Julián Álvarez a "Davoo Xeneize".

Un encuentro entre fútbol, anécdotas y humor terminó viralizándose esta semana cuando Julián Álvarez recibió en su casa al popular creador de contenido Davo Xeneize para grabar un video que rápidamente se difundió en redes.

En medio de un diálogo relajado sobre fútbol y videojuegos, las bromas derivaron en un recordatorio de aquella inolvidable final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, donde River venció a Boca y Juan Fernando “Juanfer” Quintero fue figura clave.

Julián Álvarez visitó a Davoo Xeneize. La chicana se desató cuando, tras una elección de jugadores en la dinámica del juego, Davo manifestó: “A mí Juanfer me parece un buen jugador, no lo tengo tan visto”, comentario que Álvarez aprovechó para responder con picardía.

La cargada de Julián Álvarez a Davoo Xeneize “Después te muestro un videíto si querés… Quinteroooo…” —imitando el famoso grito de Mariano Closs en aquella final— lanzó el delantero, en un guiño directo que descolocó y divirtió a su interlocutor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TendenciasDepor/status/2018844198926213303&partner=&hide_thread=false "Quintero"



Por este momento que vivió Davoo Xeneize en stream junto a Julián Álvarez.pic.twitter.com/lVawIgEiZS — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) February 4, 2026 Más allá de la broma, el cruce entre Álvarez y Davo volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más recordados por los hinchas millonarios. El gol de Quintero en el Estadio Santiago Bernabéu sigue siendo motivo de orgullo para los simpatizantes de River y una herida difícil de olvidar en el mundo xeneize. Julián Álvarez visitó a Davoo Xeneize. El video también mostró la espontaneidad del atacante argentino, actualmente en el fútbol español, en un momento por fuera de su rendimiento en cancha, que ha sido objeto de debate entre hinchas y analistas por su falta de goles esta temporada con el Atlético de Madrid.

