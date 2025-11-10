Sorpresa en la Selección Argentina: Enzo Fernández y Julián Álvarez quedaron afuera del amistoso con Angola

Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

La Selección Argentina cerrará su calendario 2025 con un amistoso ante Angola , pero el inicio de la concentración llegó con sorpresas. El técnico Lionel Scaloni decidió desafectar a cuatro futbolistas : Enzo Fernández , Julián Álvarez , Nahuel Molina y Giuliano Simeone , quienes no estarán presentes en el encuentro que se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda .

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , los motivos son distintos en cada caso. Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea , quedó marginado por un edema óseo en su rodilla derecha . “Será resguardado para continuar con su recuperación”, señaló el parte médico.

Por su parte, los tres jugadores del Atlético de Madrid fueron desafectados por inconvenientes administrativos relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla , requisito indispensable para ingresar a territorio angoleño. “No llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios”, informó la AFA.

Tras el triunfo del Chelsea 3-0 ante Wolverhampton, el ex River Enzo Fernández habló de su situación física:

"Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas. Estuve hablando con el cuerpo médico y tomamos la decisión de descansar", explicó el mediocampista, que no jugará más en lo que resta del año.

Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Los nombres que se suman a la Selección Argentina

En contrapartida, Scaloni sumó dos nombres nuevos para completar la nómina: Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, y Kevin Mac Allister, jugador del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

El regreso de Lisandro marca un paso importante en su recuperación tras la rotura de ligamento cruzado sufrida en febrero. Aunque todavía no volvió a competir oficialmente con su club, el cuerpo técnico busca que el defensor retome ritmo y se reintegre al grupo pensando en el 2026.

Lisandro Martínez Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

El camino hacia el Mundial 2026

Con este amistoso frente a Angola, la Selección cerrará su agenda anual. En diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 en Washington, y en marzo está prevista la Finalissima ante España, además de un nuevo amistoso con rival a confirmar.

En junio de 2026, antes del Mundial, la Albiceleste jugará dos encuentros preparatorios —probablemente ante Honduras y México— para ultimar detalles antes de debutar en la cita mundialista que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

A pesar de las bajas, Scaloni mantiene la base del grupo campeón y continúa sumando variantes en todas las líneas. El objetivo: cerrar el año con una victoria y llegar con la mejor forma al próximo gran desafío internacional.