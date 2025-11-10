lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 11:56
Scaloneta.

Sorpresa en la Selección Argentina: Enzo Fernández y Julián Álvarez quedaron afuera del amistoso con Angola

Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no estarán ante Angola. Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister fueron llamados a la Selección

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

La Selección Argentina cerrará su calendario 2025 con un amistoso ante Angola, pero el inicio de la concentración llegó con sorpresas. El técnico Lionel Scaloni decidió desafectar a cuatro futbolistas: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes no estarán presentes en el encuentro que se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda.

Lee además
Camiseta Selección Argentina 2026
¡Increíble!

Cómo es la camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.
Fútbol.

Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los motivos son distintos en cada caso. Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, quedó marginado por un edema óseo en su rodilla derecha. “Será resguardado para continuar con su recuperación”, señaló el parte médico.

Por su parte, los tres jugadores del Atlético de Madrid fueron desafectados por inconvenientes administrativos relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a territorio angoleño. “No llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios”, informó la AFA.

Tras el triunfo del Chelsea 3-0 ante Wolverhampton, el ex River Enzo Fernández habló de su situación física:

“Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas. Estuve hablando con el cuerpo médico y tomamos la decisión de descansar”, explicó el mediocampista, que no jugará más en lo que resta del año. “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas. Estuve hablando con el cuerpo médico y tomamos la decisión de descansar”, explicó el mediocampista, que no jugará más en lo que resta del año.

Kevin Mac Allister
Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Kevin Mac Allister fue convocado de urgencia por Scaloni y será parte del último amistoso de Argentina.

Los nombres que se suman a la Selección Argentina

En contrapartida, Scaloni sumó dos nombres nuevos para completar la nómina: Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, y Kevin Mac Allister, jugador del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

El regreso de Lisandro marca un paso importante en su recuperación tras la rotura de ligamento cruzado sufrida en febrero. Aunque todavía no volvió a competir oficialmente con su club, el cuerpo técnico busca que el defensor retome ritmo y se reintegre al grupo pensando en el 2026.

Lisandro Martínez
Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez vuelve a la Selección Argentina tras su lesión

El camino hacia el Mundial 2026

Con este amistoso frente a Angola, la Selección cerrará su agenda anual. En diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 en Washington, y en marzo está prevista la Finalissima ante España, además de un nuevo amistoso con rival a confirmar.

En junio de 2026, antes del Mundial, la Albiceleste jugará dos encuentros preparatorios —probablemente ante Honduras y México— para ultimar detalles antes de debutar en la cita mundialista que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

A pesar de las bajas, Scaloni mantiene la base del grupo campeón y continúa sumando variantes en todas las líneas. El objetivo: cerrar el año con una victoria y llegar con la mejor forma al próximo gran desafío internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo es la camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección

Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel