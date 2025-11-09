Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Después del fin de semana largo de octubre , muchos ciudadanos se preguntan cuándo serán los próximos feriados . En noviembre, el calendario trae cuatro días consecutivos de descanso , combinando un puente turístico y un feriado trasladable .

Calendario. Confirmaron otro fin de semana largo en noviembre: todos los feriados que restan en 2025

Durante la tercera semana de noviembre, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo con motivo del Día de la Soberanía Nacional , una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado , ocurrida en 1845 en el río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Para esta ocasión, el Gobierno Nacional dispuso que el viernes 21 de noviembre será día no laborable , mientras que el lunes 24 se tomará como feriado trasladado correspondiente al jueves 20, generando así un descanso prolongado de cuatro días.

La distinción entre ambos conceptos es clave para entender sus efectos laborales y salariales .

Un feriado nacional implica un descanso obligatorio para los trabajadores de los sectores público y privado. En caso de que el empleado deba cumplir tareas durante ese día, la empresa debe abonar el doble de la remuneración habitual.

Por su parte, un día no laborable tiene carácter optativo. Es decir, el empleador decide si concede la jornada libre o si mantiene la actividad normal. Si el trabajador presta servicio ese día, cobra su salario habitual, sin el recargo que corresponde a los feriados.

Feriado 9 de julio, feriado nacional

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Ese enfrentamiento simboliza la defensa del territorio de la Confederación Argentina frente a la invasión de las flotas británicas y francesas.

El combate estuvo marcado por una desigualdad evidente: la armada anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra, 92 embarcaciones comerciales, 418 cañones y 880 soldados, mientras que la defensa argentina apenas disponía de seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de poco calibre.

Tal como señala Felipe Pigna en su página oficial, ante esta desventaja, la estrategia defensiva que implementó Rosas combinó la escasez de recursos con una ingeniosa planificación táctica.

“Tres enormes cadenas atravesaban el imponente Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados de explosivos”. El historiador añade que “detrás de todo el dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo una goleta nacional”. Así se buscaba demorar al contrincante, además de dañar sus embarcaciones.

Calendario Día no laborable.

Qué feriados quedan en 2025

Para lo que resta de 2025, quedan tres días de descanso establecidos oficialmente, todos concentrados en los meses finales del año. De acuerdo con el calendario oficial, los feriados pendientes son:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre