Visita este pueblo llenos aves, pinturas rupestres y restos de dinosaurios que sorprende a todos

El norte argentino deslumbra por su riqueza cultural y natural , lo que lo ubicó como uno de los destinos favoritos . Las clásicas provincias de Jujuy y Tucumán son elegidas para quienes buscan unas escapadas de introspección y conexión personal, mientras que en Salta surgió un pueblo destacado por su amplia variedad de actividades al aire libre.

Se trata de Sentio Camps , un espacio pensado para explorar la biodiversidad, interactuar con la naturaleza y reconectar con el entorno . Está situado en la finca Valle del Cóndor , a la vera del río Juramento , y ocupa unas 30.000 hectáreas de paisajes imponentes y llenos de vida.

Desde su inauguración en marzo, Sentio Camps ofrece una amplia gama de experiencias que incluyen recorridos por los viñedos, almuerzos y catas de vino en la bodega del Valle del Cóndor , rafting y flotadas por el cañón del río Juramento , paseos en bicicleta eléctrica por los paisajes locales y safaris hasta la cascada del río Tipal .

El norte argentino es unos de los destinos elegidos para una escapada de fin de semana.

Ubicado a apenas dos horas y media de la ciudad de Salta , se presenta como una alternativa ideal tanto para excursiones de un día como para quienes realizan el trayecto entre Salta y Cafayate .

El norte argentino maravilla a los turistas por su amplia diversdad cultural y de naturaleza único.

Escapadas por el norte: ¿Cómo es Sentio Camps?

En Sentio Camps, la percepción del tiempo se entrelaza con el planeo imponente de los cóndores y los vestigios históricos tallados en la roca, como pinturas rupestres, morteros y restos fósiles de dinosaurios, que dan cuenta de antiguas civilizaciones y especies que habitaron estas tierras.

Dentro de la amplia oferta de actividades diurnas, los visitantes pueden practicar rafting, safaris, recorridos en bicicleta, excursiones por los viñedos y muchas experiencias adicionales. Esta propuesta invita a sumergirse en los paisajes y disfrutar de los sabores genuinos del norte argentino.

Se trata del espacio Sentio Camps, un sitio lleno de una biodiversidad.

Los visitantes tienen la oportunidad de explorar los viñedos de la bodega Valle del Cóndor, seguido de un almuerzo gourmet de tres pasos, cocinado a las brasas y acompañado por los vinos elaborados en la misma finca. Es la bodega más cercana a Salta dentro de la Ruta del Vino y la única que funciona íntegramente con energía solar.

El norte sorprende a todos con su diversidad de paisajes.

Experiencias de aventura en Sentio Camps

Para quienes buscan sumergirse en la naturaleza y vivir emociones intensas, la propuesta incluye rafting en el río Juramento, recorridos flotando por el cañón del mismo río, paseos en bicicletas eléctricas denominados Pasacana y safaris hacia la imponente cascada del río Tipal.

También se ofrecen opciones más tranquilas, como la flotada en kayak por el cañón del río Juramento, una experiencia que permite admirar las formaciones rocosas y avistar la fauna local, entre ellos el majestuoso cóndor andino.

Por su parte, el Safari Sentio Camps consiste en una expedición en vehículos 4x4 que atraviesa variados paisajes naturales hasta alcanzar la cascada del río Tipal. En el recorrido se cruzan viñedos, nogales y bosques de tipas, ofreciendo un paseo lleno de diversidad y conexión con el entorno.