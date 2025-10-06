martes 07 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 21:39
País.

Mario Pizarro en Tilcara: "Acompañamos al pueblo y renovamos nuestro compromiso"

El candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, Mario Pizarro, participó de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y San Francisco de Asís.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mario Pizarro en Tilcara.

Mario Pizarro en Tilcara.

Mario Pizarro en Tilcara.

Mario Pizarro en Tilcara.

“Estamos en Tilcara, acompañando a la señora intendenta en este día tan importante para este pueblo tan hermoso. Participamos de la misa, hicimos la procesión y compartimos con la comunidad el desfile cívico militar”, expresó Pizarro.

Durante la celebración, el referente del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas destacó el valor de estas festividades como un espacio de encuentro y reafirmación de la identidad jujeña.



“Las fiestas patronales muestran lo mejor de nuestro pueblo: la unidad, la solidaridad y las creencias. Estos mismos valores son los que defendemos en la política: un Estado al lado de la gente, cuidando a quienes más lo necesitan y acompañando el esfuerzo de cada comunidad que quiere crecer”, sostuvo.

Pizarro también subrayó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía en cada rincón de la provincia: “En cada localidad caminamos junto a la gente, escuchando sus necesidades y proyectando un futuro de desarrollo, en contraste con el modelo vigente de deshumanización”, afirmó.

El dirigente cerró su visita renovando su compromiso con las comunidades del interior y con la construcción de un proyecto político “que ponga a las personas y sus valores en el centro de las decisiones”.

