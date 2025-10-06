Causa Cuadernos: los jueces confirmaron que el juicio comenzará el 6 de noviembre

Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

El Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó este lunes el ofrecimiento económico que presentaron los empresarios imputados en la denominada Causa Cuadernos, quienes buscaban evitar el juicio mediante una “reparación integral” a cambio de anular las acusaciones en su contra.

La decisión fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, en línea con la postura de la fiscal Fabiana León, quien había argumentado que “la corrupción se juzga” y que “la honra no se paga”. De esta manera, todos los imputados deberán enfrentar el juicio oral previsto para el 6 de noviembre.

El intento de acuerdo Un grupo de 50 empresarios había propuesto un acuerdo económico para cerrar el caso sin llegar al debate oral, planteando que esta vía permitiría acortar los tiempos del proceso judicial, que contará con más de 600 testigos. Sin embargo, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en la causa, como el chofer Oscar Centeno, cuyo testimonio dio origen a la investigación, se opusieron al ofrecimiento.

Fundamentos del rechazo En su resolución, los magistrados consideraron que no era posible aceptar una reparación económica en un caso que investiga un presunto esquema de corrupción de gran magnitud, con la participación de funcionarios públicos y empresarios. Señalaron además que “no puede extinguirse selectivamente la acción por reparación integral para los empresarios, mientras se mantiene para los funcionarios”.

Causa Cuadernos, un proceso de larga duración Según trascendió, el juicio podría extenderse por varios años, debido a la cantidad de imputados, pruebas y testigos que se presentarán. En total, la causa tiene 174 procesados, entre ellos 30 arrepentidos, con 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada acusado y 540 hechos investigados. Cristina Kirchner entre los acusados La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de los involucrados en el expediente, que investiga un presunto sistema de cobro de coimas a empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas. Con la decisión del tribunal, la exmandataria —junto a exfuncionarios y empresarios— deberá finalmente sentarse en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio el próximo 6 de noviembre. 2022 - 2022-02-17T162316.099.jpg La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza la lista de los involucrados en la causa Cuadernos

