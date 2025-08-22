viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 20:04
Pena.

José López recibió 13 años de prisión por corrupción y enriquecimiento ilícito

José López recibió una sanción única por corrupción y enriquecimiento ilícito. Son 13 años de prisión.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
José López recibió13 años de prisión por corrupción y enriquecimiento ilícito

José López recibió 13 años de prisión por corrupción y enriquecimiento ilícito

El Tribunal Oral Federal 2 determinó una sanción única de trece años de prisión contra José López, ex secretario de Obras Públicas, multa e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por la causa de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Lee además
Cristina Kirchner.
País.

Cristina Kirchner deberá devolver $85.000 millones al Estado por la causa Vialidad
se entrego jose lopez, uno de los condenados en la causa vialidad
Justicia.

Se entregó José López, uno de los condenados en la causa "Vialidad"

Fue por las distintas sentencias que pesaban contra el exfuncionario asociado al episodio del convento de General Rodríguez en junio de 2016, unificación que abarca tres fallos anteriores sobre diferentes causas judiciales.

Las tres causas contra José López

Una fue la condena dictada el 6 de diciembre de 2022 en la denominada causa “Vialidad“, donde entre otros imputados también resultó condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. López recibió seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

José López.

Otra fue la sentencia firme del 28 de agosto de 2019 del Tribunal Oral Federal N° 1, que lo halló culpable de enriquecimiento ilícito y le impuso otros seis años de cárcel y una multa del 60% del valor del enriquecimiento.

La última es por la resolución del Juzgado Correccional N° 3 de Mercedes, del 21 de octubre de 2017, que le aplicó un año y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Con todo, el TOF porteño fijó la sanción única contra el ex secretario de Obras Públicas en un monto “próximo al máximo legal previsto, que refleja adecuadamente tanto la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado”.

Resolvió condenarlo “a la pena única de trece años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres años y dos meses, accesorias legales y costas”.

La sentencia ordenó practicar un nuevo cómputo de detención y pena, notificar al Ministerio Público Fiscal y al defensor oficial mediante cédulas electrónicas, y disponer la notificación personal a López a través del personal penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza, donde permanece detenido desde el 16 de junio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner deberá devolver $85.000 millones al Estado por la causa Vialidad

Se entregó José López, uno de los condenados en la causa "Vialidad"

Causa Vialidad: se vence el plazo para que los condenados entreguen $648.000 millones

Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes en la causa Vialidad

Los Cafres cerrarán la Elección Provincial de la FNE 2025: dónde y cuándo

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño video
Patria.

Este viernes se realizó la Marcha Evocativa por las calles de la capital jujeña

Por  Federico Franco

Las más leídas

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño video
Patria.

Este viernes se realizó la Marcha Evocativa por las calles de la capital jujeña

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño video
Programa oficial.

213° Aniversario del Éxodo Jujeño: cronograma completo, marcha, quema y desfile

Foto gentileza Fer Sports. video
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel