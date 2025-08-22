José López recibió 13 años de prisión por corrupción y enriquecimiento ilícito

El Tribunal Oral Federal 2 determinó una sanción única de trece años de prisión contra José López , ex secretario de Obras Públicas, multa e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , por la causa de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso decidieron unificarle pena para el exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista quien había sido sorprendido con bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez en junio de 2016

Fue por las distintas sentencias que pesaban contra el exfuncionario asociado al episodio del convento de General Rodríguez en junio de 2016, unificación que abarca tres fallos anteriores sobre diferentes causas judiciales.

Una fue la condena dictada el 6 de diciembre de 2022 en la denominada causa “Vialidad“ , donde entre otros imputados también resultó condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. López recibió seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

José López.

Otra fue la sentencia firme del 28 de agosto de 2019 del Tribunal Oral Federal N° 1, que lo halló culpable de enriquecimiento ilícito y le impuso otros seis años de cárcel y una multa del 60% del valor del enriquecimiento.

La última es por la resolución del Juzgado Correccional N° 3 de Mercedes, del 21 de octubre de 2017, que le aplicó un año y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Con todo, el TOF porteño fijó la sanción única contra el ex secretario de Obras Públicas en un monto “próximo al máximo legal previsto, que refleja adecuadamente tanto la magnitud de los delitos que concursan en forma real y, especialmente, el grado de culpabilidad del condenado”.

Resolvió condenarlo “a la pena única de trece años de prisión, multa del 60% del valor del enriquecimiento, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres años y dos meses, accesorias legales y costas”.

La sentencia ordenó practicar un nuevo cómputo de detención y pena, notificar al Ministerio Público Fiscal y al defensor oficial mediante cédulas electrónicas, y disponer la notificación personal a López a través del personal penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza, donde permanece detenido desde el 16 de junio.