Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

La ciudad de La Quiaca fue escenario del inicio del Regional Puna del Congreso Nacional de la Juventud, en el marco de la 42° edición del tradicional encuentro estudiantil que forma parte de las actividades oficiales por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El acto de apertura estuvo encabezado por el flamante presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, quien estuvo acompañado por el intendente quiaqueño, Dante Velázquez. Ambas instituciones trabajaron de manera conjunta en la organización y logística del encuentro regional.

En un hecho que marca el regreso de la descentralización de las actividades juveniles en la provincia, cerca de 100 estudiantes de distintos establecimientos educativos de localidades puneñas participaron de la jornada desarrollada en la ciudad fronteriza, donde presentaron y debatieron proyectos vinculados al desarrollo regional.

Durante el congreso, las delegaciones estudiantiles expusieron sobre diferentes ejes temáticos considerados estratégicos para la región. Entre los puntos más destacados sobresalieron la valorización de la confección artesanal y la necesidad de fortalecer el turismo en la Puna, posicionándolo como uno de los destinos fundamentales dentro de la oferta turística de la provincia de Jujuy.

image

Como cierre de la jornada, los jóvenes realizaron una visita guiada al Complejo Cultural Manka Fiesta, espacio emblemático dedicado a preservar la identidad y las tradiciones del norte argentino.

Desde la organización confirmaron que las actividades de integración y los foros estudiantiles continuarán desarrollándose en distintas regiones de la provincia, de cara a la edición especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.