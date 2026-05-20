jueves 21 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de mayo de 2026 - 22:41
Jujuy.

Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

El flamante Presidente estuvo en el inicio del 42° Congreso Nacional de la Juventud que se llevó a cabo en La Quiaca.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Leandro Morales, presidente del Ente.

Leandro Morales, presidente del Ente.

Lee además
FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
Estudiantes.

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal
Jujuy.

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

El acto de apertura estuvo encabezado por el flamante presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, quien estuvo acompañado por el intendente quiaqueño, Dante Velázquez. Ambas instituciones trabajaron de manera conjunta en la organización y logística del encuentro regional.

image

En un hecho que marca el regreso de la descentralización de las actividades juveniles en la provincia, cerca de 100 estudiantes de distintos establecimientos educativos de localidades puneñas participaron de la jornada desarrollada en la ciudad fronteriza, donde presentaron y debatieron proyectos vinculados al desarrollo regional.

Durante el congreso, las delegaciones estudiantiles expusieron sobre diferentes ejes temáticos considerados estratégicos para la región. Entre los puntos más destacados sobresalieron la valorización de la confección artesanal y la necesidad de fortalecer el turismo en la Puna, posicionándolo como uno de los destinos fundamentales dentro de la oferta turística de la provincia de Jujuy.

image

Como cierre de la jornada, los jóvenes realizaron una visita guiada al Complejo Cultural Manka Fiesta, espacio emblemático dedicado a preservar la identidad y las tradiciones del norte argentino.

Desde la organización confirmaron que las actividades de integración y los foros estudiantiles continuarán desarrollándose en distintas regiones de la provincia, de cara a la edición especial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Los Lapachos

FNE 2026: conocé a las 16 candidatas del colegio FASTA San Alberto Magno

Quién es la periodista deportiva que compite en Miss Universo Argentina 2026

Lo que se lee ahora
Maria Irigaray en Miss Universo Argentina. video
Espectáculos.

Quién es la periodista deportiva que compite en Miss Universo Argentina 2026

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Transporte.
Jujuy.

Desde este jueves aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: cuánto costará

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal.
Jujuy.

Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados video
Jujuy.

Choque en cadena en barrio Sargento Cabral: varios autos involucrados

Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. video
Deportes.

Qué necesita Boca Juniors para clasificar en la Copa Libertadores 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel