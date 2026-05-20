Qué necesita Boca Juniors para clasificar en la Copa Libertadores 2026

Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca igualó 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y dejó pasar la chance de quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final . Con este resultado, el Xeneize continúa en el segundo puesto de la zona, aunque todavía no tiene garantizado su lugar en la próxima instancia.

El encuentro comenzó favorable para Boca Juniors , que logró ponerse en ventaja en el arranque. A los 15 minutos , Leandro Paredes filtró una asistencia precisa para Miguel Merentiel , quien resolvió con eficacia y marcó el 1-0 en una Bombonera colmada . El conjunto dirigido por Claudio Úbeda consiguió conservar la diferencia durante los primeros 45 minutos .

Sin embargo, el desarrollo cambió en la etapa complementaria . A los 54 minutos , Kaiki Bruno asistió a Fágner , que definió con precisión para establecer el empate . Cruzeiro sacó provecho de una falla defensiva del equipo local y rescató un resultado que deja más ajustada la pelea en el grupo.

Si bien el conjunto de Belo Horizonte se quedó con un futbolista menos a los 68 minutos por la expulsión de Gerson , Boca Juniors no logró aprovechar la ventaja numérica durante el tramo final del encuentro.

Cómo quedó el Grupo D y qué necesita Boca para clasificar

Con la igualdad consumada, el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 quedó con Cruzeiro en la cima con 8 unidades, seguido por Boca con 7 puntos. Detrás aparece Universidad Católica, también con 7 aunque con un partido pendiente, mientras que Barcelona SC cierra la zona con 3.

Tras el polémico empate con Cruzeiro, qué necesita Boca Juniors para clasificarse.

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona SC, que se juega este martes en Chile, podría modificar las posiciones del Grupo D: en caso de que el conjunto chileno consiga al menos un empate, Boca Juniors caerá al tercer puesto por diferencia de gol.

La definición de la zona se trasladará a La Bombonera, donde Boca enfrentará a Universidad Católica en la última fecha. El panorama es claro para el Xeneize: si consigue la victoria, asegurará de forma automática su clasificación a los octavos de final con 10 unidades, sin depender de otros resultados.

Si iguala o es derrotado, Boca Juniors quedará condicionado por la diferencia de gol o incluso podría terminar tercero en el grupo, escenario que implicaría su salida de la Copa Libertadores 2026 y su ingreso al repechaje de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize igualó 1-1 en La Bombonera con un controvertido arbitraje de Jesús Valenzuela.

Más allá de lo que ocurra en el cruce entre Universidad Católica y Barcelona SC, un triunfo frente al conjunto chileno le dará a Boca la clasificación asegurada a los octavos de final, sin necesidad de mirar otros marcadores.

Boca Juniors también posee una ventaja en el criterio de desempate frente a Universidad Católica por los resultados obtenidos en los cruces entre ambos, una situación que podría beneficiarlo en caso de finalizar con la misma cantidad de puntos al término de la fase de grupos. De esta manera, la última fecha aparece como una definición directa en Buenos Aires.

Mientras tanto, la atención está centrada en el encuentro que disputarán este jueves desde las 21:30 (hora argentina) Universidad Católica y Barcelona SC en Chile. Los Cruzados comenzaron la fecha como punteros del grupo, mientras que el conjunto ecuatoriano necesita quedarse con la victoria para llegar con posibilidades de clasificación a la jornada decisiva.

Boca Juniors empató 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Un camino irregular que dejó a Boca contra las cuerdas

Después de dos temporadas sin disputar la fase de grupos, Boca Juniors inició su camino en la Copa Libertadores 2026 el pasado 7 de abril con un valioso triunfo 2-1 frente a Universidad Católica en condición de visitante. Más tarde, el contundente 3-0 sobre Barcelona SC en La Bombonera le permitió adueñarse momentáneamente de la cima del denominado “grupo de la muerte”.

No obstante, las caídas sufridas fuera de casa ante Cruzeiro y el conjunto ecuatoriano complicaron su panorama y evitaron que pudiera sellar con anticipación el pase a los octavos de final.

La derrota 1-0 frente a Cruzeiro en Brasil quedó marcada por un partido muy disputado y por la cuestionada actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien dejó a Boca Juniors con un jugador menos antes del descanso tras la polémica expulsión de Adam Bareiro.

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Con la desventaja numérica, el equipo dirigido por Claudio Úbeda apostó por sostener el empate, aunque terminó recibiendo el gol de Neiser Villarreal en el tramo final del encuentro.

Tras finalizar su recorrido en la fase regular del Torneo Apertura con una victoria 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Boca Juniors viajó a Guayaquil para medirse con Barcelona SC y sufrió una nueva caída por 1-0, producto del gol convertido por Héctor Villalba.

Además, el Xeneize volvió a terminar el encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Santiago Ascacíbar, correctamente sancionada por el árbitro. El exjugador de Estudiantes de La Plata recibió dos fechas de suspensión y no podrá estar en los compromisos frente a Cruzeiro y Universidad Católica.

La antesala del cruce frente a Cruzeiro estuvo atravesada por la inesperada caída de Boca Juniors como local ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, en un partido que se resolvió durante el tiempo suplementario.

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Más allá de haberse quedado con el Superclásico, el Xeneize volvió a mostrar irregularidades y falta de confianza, mientras que River Plate logró recuperarse tras aquella derrota y este domingo disputará la final del certamen local frente a Belgrano en Córdoba.

Boca se juega todo: así se jugará la última fecha del Grupo D

Jueves 28 de mayo