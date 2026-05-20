miércoles 20 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de mayo de 2026 - 07:09
Deportes.

A qué hora juega River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana

River Plate buscará este miércoles dar un paso clave ante Bragantino en el Monumental por Copa Sudamericana.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
RiverPlate con Bragantino por Copa Sudamericana&nbsp;

River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana 

River Plate recibirá a Bragantino este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental, por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet buscará dar un paso clave rumbo a la clasificación, aunque lo hará con una lista de convocados marcada por la rotación y varias ausencias importantes.

Lee además
Lucas Martínez Quarta, de villano a salvador con el gol que le dio el triunfo a River Plate frente a Bragantino - Andre Penner - AP
Deportes.

River Plate ganó en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana
River Platele ganó a Carabobo por la Copa Sudamericana 
Deportes.

River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo por la Copa Sudamericana

El Millonario tendrá un compromiso importante en un partido que puede encaminar su futuro dentro de la Copa Sudamericana. Con la final del Torneo Apertura muy cerca, Eduardo Coudet decidió cuidar a varios futbolistas y apostar por una nómina con juveniles y algunos regresos.

Las bajas de River Plate

Entre las ausencias más importantes aparece Santiago Beltrán, quien no estará disponible por suspensión tras haber sido expulsado en el último partido. Tampoco fueron convocados Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Fausto Vera, Tomás Galván, Facundo Colidio, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. A esa lista se suman Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes sufrieron lesiones en el último encuentro ante Rosario Central.

River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana
River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana

River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana

Una de las grandes sorpresas entre los convocados es Jonathan Spiff, delantero juvenil de ascendencia nigeriana que viene sumando minutos en Reserva. También fueron incluidos Agustín Obregón y Valentín Lucero, otros juveniles que tendrán la posibilidad de formar parte de la delegación para este compromiso internacional.

Además, vuelve a aparecer Kevin Castaño, luego de varios partidos de ausencia por bajos rendimientos. Paulo Díaz, recuperado de su lesión, también integra la lista y podría estar desde el arranque. Otro regreso es el de Kendry Páez, quien había quedado marginado en los últimos encuentros por bajo rendimiento y ahora vuelve a tener una oportunidad.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate ganó en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo por la Copa Sudamericana

River Plate eliminó a San Lorenzo por penales en un partidazo en el Monumental

River Plate venció a Gimnasia de La Plata y es semifinalista del Torneo Apertura

Belgrano de Córdoba resistió, ganó por penales y definirá el Apertura frente a River

Lo que se lee ahora
Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. video
Deportes.

Qué necesita Boca Juniors para clasificar en la Copa Libertadores 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Termas de Reyes. video
Policiales.

Encontraron un cuerpo en Termas de Reyes: sería una joven que estaba desaparecida

Villa Las Pirquitas, un pueblo que pertenece al departamento de Fray Mamerto Esquiú. video
País.

El pueblo rural de Catamarca que es ideal para unas vacaciones de descanso

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva video
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio
Sociedad.

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel