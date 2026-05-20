A qué hora juega River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana

River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana

River Plate recibirá a Bragantino este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental, por una nueva fecha de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet buscará dar un paso clave rumbo a la clasificación, aunque lo hará con una lista de convocados marcada por la rotación y varias ausencias importantes.

El Millonario tendrá un compromiso importante en un partido que puede encaminar su futuro dentro de la Copa Sudamericana. Con la final del Torneo Apertura muy cerca, Eduardo Coudet decidió cuidar a varios futbolistas y apostar por una nómina con juveniles y algunos regresos.

Las bajas de River Plate Entre las ausencias más importantes aparece Santiago Beltrán, quien no estará disponible por suspensión tras haber sido expulsado en el último partido. Tampoco fueron convocados Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Fausto Vera, Tomás Galván, Facundo Colidio, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. A esa lista se suman Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes sufrieron lesiones en el último encuentro ante Rosario Central.

River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana River Plate con Bragantino por Copa Sudamericana Una de las grandes sorpresas entre los convocados es Jonathan Spiff, delantero juvenil de ascendencia nigeriana que viene sumando minutos en Reserva. También fueron incluidos Agustín Obregón y Valentín Lucero, otros juveniles que tendrán la posibilidad de formar parte de la delegación para este compromiso internacional. Además, vuelve a aparecer Kevin Castaño, luego de varios partidos de ausencia por bajos rendimientos. Paulo Díaz, recuperado de su lesión, también integra la lista y podría estar desde el arranque. Otro regreso es el de Kendry Páez, quien había quedado marginado en los últimos encuentros por bajo rendimiento y ahora vuelve a tener una oportunidad. Embed

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