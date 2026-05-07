River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó a Carabobo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo en Venezuela en un partido jugado en el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, y dejó al equipo de Eduardo Coudet muy cerca de la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

Maximiliano Meza abrió el marcador para el Millonario en el segundo tiempo. Luego, el argentino Matías Núñez anotó la igualdad de penal. Beltrán fue expulsado y sobre el final, Salas anotó el segundo.

El encuentro fue dirigido por Derlis Fabián López de Paraguay. El equipo argentino decidió preservar a varios titulares pensando en el cruce de octavos de final del Apertura frente a San Lorenzo que se jugará el domingo en su estadio.

El equipo de Eduardo Coudet venía de vencer 1-0 a Red Bull Bragantino en Brasil. El conjunto venezolano no pudo contar con uno de sus goleadores, Eric Ramírez, ya que el delantero sufrió un desgarro grado 1 en el muslo izquierdo.

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