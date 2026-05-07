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7 de mayo de 2026 - 23:32
Deportes.

River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo por la Copa Sudamericana

River Plate visitó a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y se llevó una victoria por 2 a 1.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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River Plate le ganó a Carabobo por la Copa Sudamericana 

River Plate le ganó 2 a 1 a Carabobo en Venezuela en un partido jugado en el Estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia, y dejó al equipo de Eduardo Coudet muy cerca de la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana.

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Maximiliano Meza abrió el marcador para el Millonario en el segundo tiempo. Luego, el argentino Matías Núñez anotó la igualdad de penal. Beltrán fue expulsado y sobre el final, Salas anotó el segundo.

El encuentro fue dirigido por Derlis Fabián López de Paraguay. El equipo argentino decidió preservar a varios titulares pensando en el cruce de octavos de final del Apertura frente a San Lorenzo que se jugará el domingo en su estadio.

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