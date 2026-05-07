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7 de mayo de 2026 - 21:02
Deportes.

Gimnasia de Jujuy podrá llevar 2.000 hinchas a Tucumán para el partido ante San Martín

La presencia de público jujeño representa una gran noticia para el Lobo, que tendrá el respaldo de su gente en la Ciudadela.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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El encuentro se disputará el martes 12 de mayo en el estadio La Ciudadela, uno de los escenarios más exigentes de la categoría y sede de un duelo que promete mucho clima y expectativa. De esta manera, el Lobo contará con el respaldo de su público en un compromiso clave fuera de casa.

Cambió el horario del partido

Además de la confirmación sobre la presencia de hinchas jujeños, también se informó una modificación en el horario del encuentro. El choque entre Gimnasia y San Martín de Tucumán finalmente se jugará a las 21:10 y no a las 19, como estaba previsto en un principio.

Será un partido importante para ambos equipos y con un gran marco futbolero, teniendo en cuenta la relevancia del cruce y el acompañamiento que habrá en las tribunas.

El Lobo tendrá el apoyo de su gente

La posibilidad de que viajen 2.000 simpatizantes de Gimnasia representa una muy buena noticia para el pueblo albiceleste, que podrá estar presente en Tucumán para alentar al equipo en uno de los encuentros más fuertes de esta parte del torneo.

En una cancha siempre difícil como La Ciudadela, el equipo jujeño buscará hacerse fuerte también con el empuje de su gente, que podrá decir presente en un partido especial.

La terna arbitral confirmada

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Manduca, con Damián Espinoza y Roberto Rosas como asistentes. El cuarto árbitro será Francisco Acosta.

Así, Gimnasia ya tiene confirmado día, horario, estadio, árbitros y también el acompañamiento de su gente para una noche que promete ser intensa en Tucumán.

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