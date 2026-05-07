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7 de mayo de 2026 - 11:35
Tiempo.

Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Una especialista de la UNJu explicó el fenómeno climático que afecta a la provincia y anticipó un brusco descenso de temperatura para los próximos días.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Así lo explicó Mónica Valdiviezo, profesora de la cátedra de Agroclimatología de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), quien habló sobre el fenómeno meteorológico que afecta a gran parte del país. “En estos momentos está soplando el viento norte y se registra ingreso de aire extremadamente cálido”, señaló.

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“La ciclogénesis es la formación de centros ciclónicos. Son centros de baja presión que traen humedad y generan cambios en las condiciones del tiempo”, detalló. Según indicó, estos sistemas están incorporando humedad desde el Atlántico y masas de aire frío provenientes de la Patagonia.

“Están ingresando masas de aire frío y húmedo hacia nuestra región porque no hay ninguna barrera orográfica que impida su llegada”, sostuvo.

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Valdiviezo indicó que las condiciones comenzarán a modificarse desde esta misma tarde. “Ya desde esta tarde comienza a ponerse nublado el panorama y existe cierta probabilidad de precipitaciones”, explicó.

Además, anticipó un marcado descenso térmico para los próximos días. Mientras que este jueves las máximas rondaban los 23 grados, el fin de semana tendrá temperaturas mucho más bajas.

“Las temperaturas mínimas van a descender muchísimo: se esperan entre 2 y 3 grados, e incluso 1 grado en algunas zonas”, afirmó.

La especialista remarcó que el cambio será muy notorio “de un día para el otro” debido al ingreso de las nuevas masas de aire frío que avanzan desde el centro del país.

Embed - MONICA VALDIVIEZO TJ

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