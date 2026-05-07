7 de mayo de 2026 - 15:43
Fotos.

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

Las fuertes ráfagas de viento norte se sienten en Jujuy generando complicaciones para circular, hacer actividad al aire libre y realizar tareas cotidianas.

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada &nbsp; Foto 1/16

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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas Foto 5/16

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas Foto 6/16

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas Foto 7/16

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas Foto 8/16

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas Foto 9/16

Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

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Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas Foto 10/16

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

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Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas Foto 11/16

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

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Plaza Belgrano - Jujuy Foto 13/16

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Parque San Martín - Jujuy Foto 14/16

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Parque San Martín - Jujuy Foto 15/16

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