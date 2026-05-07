Las fuertes ráfagas de viento norte se sienten en Jujuy generando complicaciones para circular, hacer actividad al aire libre y realizar tareas cotidianas.
Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada
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Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas
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Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas
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Plaza Belgrano - Jujuy
Parque San Martín - Jujuy
Parque San Martín - Jujuy
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