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7 de mayo de 2026 - 08:21
Jujuy.

Las recomendaciones de EJESA por el viento norte en Jujuy

La empresa EJESA informó interrupciones en distintos sectores de San Salvador Jujuy por las intensas ráfagas registradas desde la madrugada.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Viento norte en Jujuy.

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Desde la compañía señalaron que cuadrillas técnicas trabajan desde temprano en la vía pública con el objetivo de atender los distintos eventos, reparar daños en la red y restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Según explicaron, la intensidad del viento provoca caída de ramas, desplazamiento de objetos y afectaciones sobre líneas eléctricas, lo que deriva en interrupciones parciales del servicio y situaciones de riesgo en la vía pública.

Cortes de energía y operativos en distintos sectores

El fenómeno climático comenzó a sentirse con fuerza durante la madrugada y se intensificó con el correr de las horas. Las ráfagas levantaron tierra, redujeron la visibilidad y generaron complicaciones tanto en el tránsito como en el funcionamiento normal de algunos servicios.

Ante este escenario, personal técnico permaneció desplegado en distintos sectores de la capital jujeña para realizar tareas preventivas y resolver daños ocasionados por el viento. Desde la empresa indicaron que los trabajos continuarán mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Además, remarcaron que muchos de los problemas registrados tienen relación con ramas caídas sobre el tendido eléctrico o elementos que impactan contra cables y postes.

Recomendaciones para evitar accidentes

Frente a la alerta vigente, las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución para evitar accidentes domésticos y situaciones de riesgo en la vía pública.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran:

  • Desconectar electrodomésticos y aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de tensión.
  • Evitar permanecer cerca de postes, transformadores o cables caídos.
  • No retirar ramas ni objetos que se encuentren en contacto con líneas eléctricas.
  • Circular con precaución, especialmente en calles arboladas.
  • Mantener cerradas puertas y ventanas para evitar el ingreso de tierra y ráfagas fuertes.
  • Tener a mano linternas y cargar los teléfonos celulares ante posibles cortes prolongados.
  • Dar aviso inmediato a emergencias o a la empresa prestataria en caso de detectar instalaciones dañadas o cables sueltos.

También recomendaron evitar actividades al aire libre mientras continúe el viento intenso, especialmente en zonas donde puedan desprenderse chapas, carteles o ramas de gran tamaño.

Alerta meteorológica en toda la provincia

El viento Zonda afecta distintas localidades jujeñas con ráfagas fuertes y un marcado descenso en la calidad del aire por la presencia de polvo en suspensión. El fenómeno suele provocar aumento de temperatura, sequedad ambiental y reducción de visibilidad, especialmente en rutas y caminos.

En este contexto, organismos de emergencia y servicios públicos mantienen monitoreo permanente sobre la situación climática y el estado de la infraestructura eléctrica en diferentes sectores de la provincia.

Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales y respetar todas las indicaciones preventivas mientras continúe vigente la alerta meteorológica.

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