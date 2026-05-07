Alerta por viento norte en Jujuy: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares

Doctor Pablo Clementti: “ Yo sugiero hoy no realizar actividad física intensa. Si uno hace actividad física que sea leve o moderada, muy buena hidratación y ante el menor síntoma evitar la actividad física ”

Jujuy. Las recomendaciones de EJESA por el viento norte en Jujuy

El especialista remarcó que el viento norte no solo se siente por el calor o la incomodidad en el ambiente, sino también por los cambios que puede provocar en el organismo. “ Todos. Sobre todo los que tienen patologías cardíacas y pulmonares ”, respondió al ser consultado sobre quiénes deben cuidarse más durante este tipo de jornadas.

“Todos deben cuidarse, sobre todo los que tienen patologías cardíacas y pulmonares” “Todos deben cuidarse, sobre todo los que tienen patologías cardíacas y pulmonares”

El dr. Clementti explicó que el viento norte trae aparejados cambios en la presión atmosférica y en la presión parcial de oxígeno. A eso se suma el aumento de temperatura, que favorece la deshidratación y puede modificar la respuesta del cuerpo, especialmente en pacientes que ya tienen enfermedades de base.

“Puede haber cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca. Puede haber algún tipo de modificación con respecto a la respuesta de los medicamentos frente a los cambios en la presión atmosférica y cambio en la presión parcial de oxígeno”, detalló el cardiólogo.

Según explicó, no todos los pacientes reaccionan de la misma forma. En algunos casos, la presión puede bajar por una respuesta vasodilatadora; en otros, puede subir por una respuesta hipertensiva. Por eso, las personas con antecedentes médicos deben prestar atención a cómo se sienten durante el día.

Cambios en la presión atmosférica

Cambios en la presión parcial de oxígeno

Deshidratación

Modificación de la respuesta del cuerpo a medicamentos

doctor Pablo Clementti Doctor Pablo Clementti: “Yo sugiero hoy no realizar actividad física intensa. Si uno hace actividad física que sea leve o moderada, muy buena hidratación y ante el menor síntoma evitar la actividad física”

Síntomas a los que hay que prestar atención

El médico indicó que los síntomas más frecuentes pueden ser agitación al caminar, mareos, cambios en la presión arterial, náuseas y vómitos. También advirtió sobre los riesgos de realizar actividad física intensa en plena presencia de viento norte.

“Síntomas principalmente de agitación. El paciente camina y se agita. O se puede sentir mareado. O la presión le puede bajar. O en algunos casos la presión también le puede subir”, explicó Clementti.

En ese sentido, fue claro con una recomendación puntual: “Cuidado con salir a correr hoy si está en presencia del viento norte. Favorece la deshidratación y los síntomas. Hay que tener cuidado con este tipo de clima que por suerte dura pocos días”.

Síntomas más frecuentes

agitación al caminar

mareos

cambios en la presión arterial

náuseas y vómitos

Viento norte Viento norte.

Pacientes cardíacos y pulmonares: quiénes deben extremar cuidados

Pablo Clementti remarcó que las personas con insuficiencia cardíaca, antecedentes de infarto o enfermedades arteriales del corazón deben ser especialmente cuidadosas. En estos casos, los cambios en la presión de oxígeno y en la presión atmosférica pueden generar mayor esfuerzo para el corazón.

“En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen corazón grande, donde el corazón funciona mal y que están bajo tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ellos pueden tener síntomas como mayor agitación”, señaló. “En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen corazón grande, donde el corazón funciona mal y que están bajo tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ellos pueden tener síntomas como mayor agitación”, señaló.

También advirtió sobre quienes ya tuvieron un infarto o presentan enfermedad coronaria: “Aquellos pacientes que tienen infarto previo o enfermedades arteriales del corazón, como hay cambios en la presión de oxígeno y la presión atmosférica, pueden tener síntomas de dolor de pecho o llevarlo a un infarto”.

En el caso de enfermedades pulmonares, como fibrosis pulmonar, el especialista explicó que los pacientes pueden necesitar más oxígeno de lo habitual y presentar cansancio, agitación, mareos o incluso síncopes durante esfuerzos físicos.

“En la actividad física intensa pueden tener síncopes o desmayo súbito. O sea que es un día para respetar y mucho”, remarcó Clementti.

"es un día para respetar y mucho” "es un día para respetar y mucho”

Embed - Alerta por viento norte en Jujuy: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares

¿Puede aumentar el riesgo de infarto o ACV?

Ante la consulta sobre si el viento norte puede aumentar el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares, Clementti fue prudente y explicó que no hay una determinación absoluta, pero sí una asociación posible entre estos cambios climáticos y el empeoramiento de cuadros cardiovasculares.

“Eso específicamente no está bien determinado. Pero estos cambios en la presión atmosférica, pueden favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares. O empeorar la aparición de enfermedades cardiovasculares”, indicó.

El médico explicó que, al modificarse la presión arterial y la presión de oxígeno, el corazón puede trabajar en peores condiciones y eso podría desencadenar cuadros como insuficiencia cardíaca o infarto en pacientes predispuestos.

“Por eso hay que tener cuidado en estos días. La recomendación a aquellos pacientes que tengan problemas cardíacos y pulmonares, traten de no caminar mucho, no hacer actividad física intensa hoy”, sostuvo.

"La recomendación a aquellos pacientes que tengan problemas cardíacos y pulmonares, traten de no caminar mucho, no hacer actividad física intensa hoy" "La recomendación a aquellos pacientes que tengan problemas cardíacos y pulmonares, traten de no caminar mucho, no hacer actividad física intensa hoy"

Café, energizantes y alcohol: qué conviene evitar

Clementti también se refirió al consumo de café, bebidas energéticas y alcohol durante jornadas de viento norte y calor. Sobre el café, aclaró que una cantidad moderada no debería generar problemas en la mayoría de las personas, pero sí pidió evitar excesos.

“Un café no le va a pasar absolutamente nada. Ahora no puede tomar cinco o seis cafés en el día”, explicó.

En cuanto a las bebidas energéticas, señaló que no necesariamente empeoran síntomas cardiológicos si se consumen en cantidades moderadas, aunque insistió en que no hay que excederse. Con el alcohol fue tajante: “El alcohol está prohibido, con o sin calor. No es conveniente el consumo de alcohol porque ya se sabe que aumenta las enfermedades cardiovasculares”.

Luego resumió: “El alcohol no. El café sí está permitido”.

Recomendaciones para atravesar el día

El cardiólogo recomendó evitar la actividad física intensa durante la jornada, especialmente en personas con enfermedades cardíacas, pulmonares o cerebrovasculares. Si alguien decide moverse, lo aconsejable es que sea una actividad leve o moderada, con buena hidratación y suspendiéndola ante cualquier síntoma.

“Yo sugiero hoy no realizar actividad física intensa. Si uno hace actividad física que sea leve o moderada, muy buena hidratación y ante el menor síntoma evitar la actividad física”, indicó.

También pidió que las personas sanas estén atentas a señales de alarma, ya que el clima puede afectar incluso a quienes no tienen antecedentes importantes.

“Si tienen un síntoma, consulten en la guardia lo antes posible. Si están con dolor de pecho, si notan un cambio en la agitación, consulten rápido en la guardia, que es lo más importante”, cerró Clementti. “Si tienen un síntoma, consulten en la guardia lo antes posible. Si están con dolor de pecho, si notan un cambio en la agitación, consulten rápido en la guardia, que es lo más importante”, cerró Clementti.