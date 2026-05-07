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7 de mayo de 2026 - 11:07
Consejos.

Qué hacer y qué evitar durante el viento norte, según un bombero jujeño

Tras el fuerte temporal de viento norte que afectó a Jujuy, un bombero voluntario compartió recomendaciones clave para prevenir accidentes y evitar incendios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA)

Viento norte - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA)

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“Hay que tomar conciencia porque con este tipo de viento cualquier situación puede descontrolarse muy rápido”, advirtió.

Durante la jornada, las ráfagas superaron los 65 kilómetros por hora en distintas zonas de la provincia y, según el Servicio Meteorológico Nacional, en algunos sectores podrían superar los 100 kilómetros por hora.

No prender fuego bajo ningún concepto

Uno de los principales pedidos del bombero fue evitar cualquier tipo de quema, incluso aquellas que parecen controladas. “La quema tiene que estar completamente suspendida”, sostuvo Bruno. Y agregó: “Algunos dicen ‘lo hago dentro de un tacho’, pero también se puede descontrolar”.

El voluntario explicó que el viento dispersa brasas y pequeños focos que pueden iniciar incendios rápidamente, especialmente en zonas con vegetación seca. “Es muy difícil trabajar sobre un fuego con esta cantidad de viento”, señaló.

Embed - ¿Qué hacer y qué evitar durante el viento norte?

Viento norte: alejarse de edificios y árboles

Otra de las recomendaciones fue evitar circular cerca de árboles grandes y edificaciones durante las ráfagas intensas. “Nunca se sabe si una ventana puede cerrarse fuerte y caer un vidrio a la calle”, explicó.

Durante este jueves ya se reportaron árboles caídos en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, especialmente en barrios como Ciudad de Nieva y Bajo La Viña, además de postes dañados y carteles derribados.

Desde Emergencias confirmaron que las tareas se concentraron principalmente en despejar sectores donde los árboles interrumpían el tránsito vehicular.

Evitar salir si no es necesario

Cucciaro también recomendó reducir la circulación durante las horas de mayor intensidad del viento. “Si se puede no salir de casa, mucho mejor”, afirmó.

Además, pidió mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de polvo, ya que las partículas en suspensión pueden generar complicaciones respiratorias. “Aunque estemos dentro de casa, todo el polvo que se levanta perjudica mucho la parte pulmonar”, explicó.

Una jornada con daños y personas heridas

El temporal provocó distintos incidentes en la provincia. Uno de los más graves ocurrió en barrio Campo Verde, donde una mujer resultó herida luego de que una pared cediera por la fuerza del viento y cayera sobre una vivienda.

Desde la Dirección Provincial de Emergencias recordaron que ante cualquier situación de riesgo las personas pueden comunicarse al 103 o al 911.

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada
Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

Embed - BRUNO CUCCIARO

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