Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que abarca a toda la provincia de Jujuy durante este jueves 7 de mayo. El organismo advirtió sobre la presencia de ráfagas intensas y condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones en distintas zonas del territorio provincial.
Según el reporte oficial, el fenómeno afectará tanto a la Quebrada, Puna, Valles y Yungas, con circulación de viento del sector norte y noroeste, acompañado por ráfagas que podrían superar los valores habituales.
Alerta amarilla por viento norte en Jujuy
Alerta amarilla por viento norte en Jujuy
Qué implica la alerta amarilla
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, el SMN recomendó tomar precauciones ante la intensidad del viento, especialmente en rutas, zonas rurales y áreas con árboles o estructuras vulnerables.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
- Circular con precaución en rutas y caminos.
Pronóstico para San Salvador de Jujuy
Para la capital jujeña, el SMN anticipó una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23°C, mientras que la mínima será de 11°C.
Durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%. Además, se esperan vientos del noreste con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora en algunos momentos del día.
La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros y el viento predominante alcanza los 34 km/h, de acuerdo con la actualización oficial de las primeras horas de este jueves.
El fin de semana bajan abruptamente las temperaturas
El pronóstico extendido anticipa un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana. Para el viernes se espera una máxima de 14°C y mínima de 7°C, mientras que el sábado la mínima descendería hasta los 2°C. El día más frío de esta semana será el domingo ya que se anuncia una mínima de 1º y una máxima de 14º con cielo totalmente despejado.
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