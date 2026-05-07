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7 de mayo de 2026 - 10:13
Jujuy.

Anunciaron corte de agua en barrios de San Salvador de Jujuy: horario y zonas

A causa de las fuertes ráfagas de viento y por el corte de energía eléctrica, algunos sectores de San Salvador de Jujuy se quedarán sin agua por varias horas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
corte agua

El corte de agua afectará este jueves 7 de mayo a casi diez barrios de San Salvador de Jujuy, debido a las fuertes ráfagas de viento que ocasionaron una interrupción en el servicio de energía eléctrica. Desde Agua Potable de Jujuy informaron que los sectores afectados podrían tener interrupciones en el suministro hasta aproximadamente las 18 horas.

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Qué barrios no tendrán agua este jueves

El horario estimado de normalización del servicio sería a partir de las 18, aunque desde Agua Potable aclararon que está sujeto a la restitución de la energía eléctrica. Los barrios afectados son:

  1. Cuyaya
  2. Castañeda
  3. Moreno
  4. EPAM
  5. Coronel Arias
  6. La Arbolada
  7. Sargento Cabral
  8. Perovic
  9. 284 Viviendas
agua corte

Esta situación impidió el normal envío de agua hacia la red domiciliaria en los barrios afectados.

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