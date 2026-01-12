Tiempo en Argentina: alivio para el centro y norte, mientras la Patagonia sigue bajo calor y viento

Dos frentes fríos comienzan a modificar el patrón atmosférico sobre Argentina y generan un escenario de contrastes: alivios térmicos temporarios en el centro y norte del país y una Patagonia que continúa expuesta a temperaturas elevadas, fuertes vientos e incendios forestales activos.

Durante el sábado, las temperaturas máximas más altas volvieron a registrarse en el norte patagónico. San Antonio Oeste alcanzó los 40,0 °C, uno de los valores más elevados del país, mientras que Neuquén y Río Colorado marcaron 38,4 °C, Viedma 36,2 °C y Bahía Blanca 36,0 °C, confirmando la persistencia de una masa de aire extremadamente cálida.

En La Pampa, Victorica registró una máxima de 35,7 °C, reforzando el patrón de calor intenso que se extiende desde la Patagonia norte hacia regiones vecinas. Algunos registros resultaron particularmente llamativos, como los 35,7 °C en Comodoro Rivadavia, cuando su promedio climático para enero es de apenas 26,3 °C.

Ayer las imágenes satelitales mostraron cielos mayormente despejados en el centro y norte del país, pero también permitieron observar plumas de humo provenientes de los incendios del sur argentino, evidenciando cómo las condiciones atmosféricas favorecen la dispersión del material en suspensión.

Patagonia bajo alerta por calor, viento e incendios activos

El oeste de Chubut permanece bajo alerta naranja por altas temperaturas, una categoría que implica un impacto moderado a alto en la salud, especialmente para grupos de riesgo. Este escenario se da en un contexto de incendios forestales activos en la región cordillerana, que mantienen en vilo a comunidades enteras y afectan zonas de alto valor ambiental.

Si bien el avance de un frente frío podría dejar algunas lluvias aisladas hacia el final de la jornada, el viento será un factor clave para determinar si estas precipitaciones ayudan a controlar el fuego o incrementan el riesgo para los brigadistas.

En paralelo, el ingreso del primer frente frío de la semana comenzará a sentirse el hoy, favoreciendo la formación de tormentas aisladas en el centro del país, especialmente en la franja que une Santa Rosa con Bahía Blanca. Con el correr de las horas, la inestabilidad se extenderá hacia Cuyo y el NOA.

Pronóstico semanal para el país

Para la noche del lunes, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el centro y norte de La Pampa, sur de San Luis y centro y sudeste de Mendoza. Estos fenómenos podrían estar acompañados por granizo, ráfagas de hasta 70 km/h, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

Mientras el frente avanza, el calor se desplazará hacia el centro y norte del país. Se esperan máximas superiores a 35 °C en el sur de Córdoba, este de San Luis, centro de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y el NOA, antes de que llegue un alivio temporario.

El martes, el frente frío alcanzará la región central y el AMBA, mientras continúan las tormentas en el NOA y un nuevo sistema ingresa por el sur patagónico. No obstante, el alivio será intermitente: se prevé un nuevo repunte térmico con máximas cercanas a 34 y 35 °C en el norte y el centro oeste.

Además, habrá que prestar especial atención al oeste de Santa Cruz, donde podrían emitirse alertas por vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Hacia el miércoles, la configuración de los sistemas de presión favorecerá nuevamente la canalización del viento norte, seguida por otro frente frío que reactivará tormentas en el centro y norte del país, con ráfagas superiores a los 70 km/h en La Pampa, sur de San Luis, noreste de Río Negro y sudoeste bonaerense.

El jueves llegará un segundo frente frío que permitirá un descenso más marcado de las temperaturas en el norte de la Patagonia, con mínimas por debajo de los 20 °C y máximas que, en general, no superarían los 30 °C. Finalmente, durante la madrugada del viernes, el frente alcanzará el norte argentino, provocando un descenso generalizado de temperaturas y marcando un respiro térmico más sostenido, aunque el extremo norte podría seguir bajo condiciones de calor intenso.