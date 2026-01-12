lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 07:05
Pronóstico.

Tiempo en Argentina: alivio para el centro y norte, mientras la Patagonia sigue bajo calor y viento

Un frente frío en Argentina traerá alivio para el norte mientras que el pronóstico no es alentador para la Patagonia que continúa en una situación crítica.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Tiempo en Argentina: alivio para el centro y norte, mientras la Patagonia sigue bajo calor y viento

Tiempo en Argentina: alivio para el centro y norte, mientras la Patagonia sigue bajo calor y viento

Lee además
Rige alerta amarilla en Jujuy
Advertencia.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN
En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Durante el sábado, las temperaturas máximas más altas volvieron a registrarse en el norte patagónico. San Antonio Oeste alcanzó los 40,0 °C, uno de los valores más elevados del país, mientras que Neuquén y Río Colorado marcaron 38,4 °C, Viedma 36,2 °C y Bahía Blanca 36,0 °C, confirmando la persistencia de una masa de aire extremadamente cálida.

En La Pampa, Victorica registró una máxima de 35,7 °C, reforzando el patrón de calor intenso que se extiende desde la Patagonia norte hacia regiones vecinas. Algunos registros resultaron particularmente llamativos, como los 35,7 °C en Comodoro Rivadavia, cuando su promedio climático para enero es de apenas 26,3 °C.

Ayer las imágenes satelitales mostraron cielos mayormente despejados en el centro y norte del país, pero también permitieron observar plumas de humo provenientes de los incendios del sur argentino, evidenciando cómo las condiciones atmosféricas favorecen la dispersión del material en suspensión.

Patagonia bajo alerta por calor, viento e incendios activos

El oeste de Chubut permanece bajo alerta naranja por altas temperaturas, una categoría que implica un impacto moderado a alto en la salud, especialmente para grupos de riesgo. Este escenario se da en un contexto de incendios forestales activos en la región cordillerana, que mantienen en vilo a comunidades enteras y afectan zonas de alto valor ambiental.

Si bien el avance de un frente frío podría dejar algunas lluvias aisladas hacia el final de la jornada, el viento será un factor clave para determinar si estas precipitaciones ayudan a controlar el fuego o incrementan el riesgo para los brigadistas.

BARILOCHE (31)

En paralelo, el ingreso del primer frente frío de la semana comenzará a sentirse el hoy, favoreciendo la formación de tormentas aisladas en el centro del país, especialmente en la franja que une Santa Rosa con Bahía Blanca. Con el correr de las horas, la inestabilidad se extenderá hacia Cuyo y el NOA.

Pronóstico semanal para el país

Para la noche del lunes, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el centro y norte de La Pampa, sur de San Luis y centro y sudeste de Mendoza. Estos fenómenos podrían estar acompañados por granizo, ráfagas de hasta 70 km/h, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

Mientras el frente avanza, el calor se desplazará hacia el centro y norte del país. Se esperan máximas superiores a 35 °C en el sur de Córdoba, este de San Luis, centro de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y el NOA, antes de que llegue un alivio temporario.

El martes, el frente frío alcanzará la región central y el AMBA, mientras continúan las tormentas en el NOA y un nuevo sistema ingresa por el sur patagónico. No obstante, el alivio será intermitente: se prevé un nuevo repunte térmico con máximas cercanas a 34 y 35 °C en el norte y el centro oeste.

Además, habrá que prestar especial atención al oeste de Santa Cruz, donde podrían emitirse alertas por vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

cielo nublado tormentas jujuy (1)

Hacia el miércoles, la configuración de los sistemas de presión favorecerá nuevamente la canalización del viento norte, seguida por otro frente frío que reactivará tormentas en el centro y norte del país, con ráfagas superiores a los 70 km/h en La Pampa, sur de San Luis, noreste de Río Negro y sudoeste bonaerense.

El jueves llegará un segundo frente frío que permitirá un descenso más marcado de las temperaturas en el norte de la Patagonia, con mínimas por debajo de los 20 °C y máximas que, en general, no superarían los 30 °C. Finalmente, durante la madrugada del viernes, el frente alcanzará el norte argentino, provocando un descenso generalizado de temperaturas y marcando un respiro térmico más sostenido, aunque el extremo norte podría seguir bajo condiciones de calor intenso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Interceptaron un bote con casi 26 kilos de pasta base en el río Bermejo

Argentina rumbo al Mundial 2026: quiénes son los 26 jugadores asegurados y cuáles buscan lugar

Argentina pidió ante la ONU la liberación del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela

Lo que se lee ahora
Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico
Pánico.

Al borde de la tragedia: prendieron bengalas dentro de un boliche en Monterrico

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato
Festival.

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final
Fútbol.

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel