martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 09:29
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

El SMN emitió alerta por tormentas para algunos sectores de la provincia de Jujuy. Enterate desde cuándo rige la advertencia y en qué zonas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Después de varios días sin advertencias oficiales —aunque con lluvias débiles presentes en gran parte del territorio—, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 7 de enero, ante el regreso de condiciones de marcada inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

Qué zonas de Jujuy estarán afectadas por tormentas

Según informó el organismo nacional, la alerta se aplicará durante la tarde y noche del miércoles. La advertencia rige para las siguientes áreas:

  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi
tormentas en Jujuy

Qué dice el pronóstico según el SMN

El pronóstico anticipa que las zonas mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estas tormentas podrán presentarse con granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

tormentas lluvias

