Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Después de varios días sin advertencias oficiales —aunque con lluvias débiles presentes en gran parte del territorio—, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 7 de enero, ante el regreso de condiciones de marcada inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

Qué zonas de Jujuy estarán afectadas por tormentas Según informó el organismo nacional, la alerta se aplicará durante la tarde y noche del miércoles. La advertencia rige para las siguientes áreas:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi tormentas en Jujuy Qué dice el pronóstico según el SMN El pronóstico anticipa que las zonas mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estas tormentas podrán presentarse con granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

