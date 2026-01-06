Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Qué zonas de Jujuy estarán afectadas por tormentas
Según informó el organismo nacional, la alerta se aplicará durante la tarde y noche del miércoles. La advertencia rige para las siguientes áreas:
Puna de Cochinoca
Puna de Humahuaca
Puna de Rinconada
Puna de Santa Catalina
Puna de Tilcara
Puna de Tumbaya
Yavi
Qué dice el pronóstico según el SMN
El pronóstico anticipa que las zonas mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Estas tormentas podrán presentarse con granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.