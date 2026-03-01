lunes 02 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 23:02
Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Javier Milei presentó un ambicioso plan de cambios institucionales y confirmó el envío mensual de proyectos al Congreso

Agustina Medina
Agustina Medina
Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei anunció un esquema de reformas estructurales que, según explicó, se extenderá durante los próximos meses y abarcará distintas áreas del Estado. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario sostuvo: “quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”.

Paquetes mensuales y rediseño institucional

Milei detalló que cada cartera elaboró una batería de iniciativas. “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este congreso correspondiente a las verticales de cambio que hemos explicado hoy”, expresó.

Según indicó, el esquema contempla una agenda legislativa sostenida. “serán 9 meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, afirmó ante diputados y senadores.

El Presidente también respondió a posibles cuestionamientos sobre el volumen de iniciativas. “algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo y dictatorial, frente a eso yo señalo que nuestra ambición reformista no puede ser entendida como un intento por acumular poder, no es ni nunca será un vamos por todo”, señaló.

Reducción del Estado como eje central

En otro tramo del anuncio, Milei marcó el rumbo económico que busca imprimir a su gestión. “la receta que necesita la argentina para prosperar es la reducción del tamaño del estado”, afirmó.

El plan oficial prevé el envío periódico de proyectos al Congreso con el objetivo de avanzar en cambios normativos, administrativos y estructurales en distintas áreas de la administración pública nacional.

