EN VIVO: minuto a minuto de la apertura de sesiones con el discurso de Javier Milei

Live Blog Post

Milei: “Tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político”

El presidente destacó la aprobación de proyectos clave durante el periodo extraordinario y apuntó: “Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”. Y remarcó: ”La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder".

“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei

En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIVI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.

“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.

Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.

Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.