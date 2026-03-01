EN VIVO: minuto a minuto de la apertura de sesiones con el discurso de Javier Milei

Desde las 21 horas, el presidente Javier Milei, abrió las sesiones ordinarias a través de su discurso. La asamblea dio inicio pasadas las 20, donde Diputados y Senadores llevan adelante la elección de autoridades, para posteriormente pasar a un cuarto intermedio aguardando la llegada del primer mandatario.
01-03-2026 22:52
Finalizó el discurso de Javier Milei
01-03-2026 22:50
Milei anticipó que presentarán proyectos de reformas estructurales
El jefe de Estado destacó en un pasaje del discurso que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 pacientes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los pacientes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.
“Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, señaló.
Antes, había remarcado: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”.
Y apuntó: “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”.
01-03-2026 22:47
Milei habló sobre las reformas a futuro
El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.
“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.
Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.
“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.
“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este congreso correspondiente a las verticales de cambio que hemos explicado hoy”.
“Serán 9 meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina. Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo y dictatorial, frente a eso yo señalo que nuestra ambición reformista no puede ser entendida como un intento por acumular poder, no es ni nunca será un vamos por todo”.
01-03-2026 22:30
Milei apuntó nuevamente contra los empresarios
El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”
“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.
Y continuó: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI, lo pueden ver en lo que es el consejo de más. No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".
“Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Nos dijeron que sólo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro. Para tener esto, se impidió activamente el desarrollo del agro y de las economías regionales, con las restricciones al tiempo que se limitaba el comercio, con todo tipo de restricciones a las importaciones que carecieron todos los consumos industriales locales. Como si todo esto fuera poco, no debemos dejar de sumar una carga tributaria estratosférica, que a esto es posible casi todo tipo de inversión. Sin embargo, tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente de subsidios, con salarios en dólares prácticos”, apuntó Milei.
En tanto, continuó: “¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Yo pienso que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de militarismo político, la respuesta es clara. La que beneficiara a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara”.
“Por eso, sorprende la defensa incendiada de los populistas en favor de la protección de la industria nacional privilegiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos cuando insultaban en público a algunos de los industriales lo hacían para negociar una coima más alta, no para retazarla”, cerró.
01-03-2026 22:13
Milei: “Tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político”
El presidente destacó la aprobación de proyectos clave durante el periodo extraordinario y apuntó: “Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”. Y remarcó: ”La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder".
“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei
En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIVI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.
“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.
Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.
“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.
Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.
01-03-2026 22:05
“Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro”, sostuvo Milei
El mandatario remarcó el trabajo para avanzar con la desregulación del Estado y señaló: “En esta misma línea, hemos avanzado con las primeras privatizaciones contempladas en la ley base. Estamos avanzando con los requisitos para privatizar las estantes gracias al trabajo de todo el gobierno, pero en particular de nuestro ministro de regulación, el conocido Federico Sturzenegger. Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones. Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”.
“Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio del mercado aeroportical de pasajeros, y ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente, y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres”, apuntó.
Y siguió: “A su vez, hemos desarticulado el siniestro sistema de licencias para las importaciones, gracias a la eliminación de las citas, la ampliación del móvil y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI. A través de sistemas efectivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por 25 mil millones de dólares en caja de masa y estamos evaluando su actitud en pensiones por los 45 mil millones de dólares. Los 31 proyectos afectados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Y esto es solo un año de vigencia”.
Por último, completó: “Dado los resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo y en la votación de esta gestión transformará, no en una excepción, sino en la política de Estado que nos va a garantizar el país más atractivo de la región”.
01-03-2026 21:55
Milei destacó “sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social”
Asimismo, el jefe de Estado utilizó otro momento de su disertación para destacar el trabajo de Sandra Petovello y el Ministerio de Capital Humano: “Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”.
“Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”, indicó.
Y precisó: “Gracias a la reasignación de partidas, la AUH aumentó en un 492,9% respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en 35,5% la prestación alimentar, aumentamos más de 500% las becas primera infancia y más de mil cien por ciento la prestación primeros mil días”.
01-03-2026 21:42
Milei destacó el trabajo de Caputo y del equipo económico
Javier Milei habló de los avances económicos
En otro pasaje del discurso, el mandatario enfatizó: “La verdad que podría quedarme hasta la inauguración del año que viene enumerando los sectores críticos que dejó la administración anterior, pero prefiero centrarme en lo que hemos hecho para solucionarlo y en lo que nos queda por hacer.
Y siguió: “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, que afecta a las fuerzas de una inflación, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI. Muchísimas gracias, el mejor ministro de economía del mundo. Dos veces seguidas. Toto Caputo”.
"Estabilizamos la economía sin expropiar nada, todo libre mercado", remarcó Milei en la apertura de sesiones. "Nosotros no devaluamos, solo sinceramos el desastre que dejaron ustedes", le gritó al peronismo.
Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política.
Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario
Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antigüedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos, el que las hace, las paga”, añadió.
Sancionamos la ley de modernización laboral, una ley que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años, y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal.
Además, esta ley permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia”.
Logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso auto sabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, Alca, Alca, al carajo.
Abrazo de Javier Milei y Patricia Bullrich por la Ley Penal Juvenil
01-03-2026 21:23
La chicana de Milei a la oposición
Javier Milei cargó contra el Kirchnerismo
“No pueden aplaudir porque se les escapa las manos en bolsillos ajenos”, apuntó, que minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Mangade ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia.”.
01-03-2026 21:14
Las primeras frases del Presidente
"Cumplimos con todas las promesas de campañas hechas en 2025“, la primera frase de Milei. “Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzó diciendo Milei en su discurso inaugural.
Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.
“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.
Y sumó en diferentes puntos los logros de su gestión: “Podemos decir: 1) hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.
Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”
“Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antiguedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos con la doctora Bullrich, antes ministra de seguridad y ahora senadora, el que las hace, las paga”, añadió.
01-03-2026 21:09
Javier Milei comenzó su discurso
01-03-2026 21:03
En breve comienza el discurso
01-03-2026 20:51
Los ministros ya llegaron al Congreso para participar de la apertura de sesiones
01-03-2026 20:21
Transmisión y duración estimada del discurso
La apertura de sesiones ordinarias será transmitida por cadena nacional, lo que significa que todas las señales de televisión abierta y muchos canales de cable emitirán el mensaje en vivo.
De acuerdo con la norma, el mensaje presidencial podrá verse en vivo en “todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias”, lo que implica transmisión obligatoria en canales de televisión abierta, señales de cable y radios.
La cadena nacional incluirá la llegada del mandatario al Congreso, el desarrollo completo del discurso ante la Asamblea Legislativa, integrada por los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el cierre formal del acto que dará inicio al período legislativo 2026.
Según lo publicado, la transmisión oficial en cadena nacional podría comenzar minutos antes de las 21 y extenderse por varias horas, aunque el discurso central del presidente se desarrollará principalmente en ese horario.
Este tipo de mensajes suele incluir un balance sobre la gestión y un esbozo de los principales proyectos y prioridades para el año legislativo.
01-03-2026 20:16
Arrancó la sesión en el Congreso
