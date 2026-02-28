Gracias al liderazgo de @JMilei y al compromiso incansable de @PatoBullrich , hoy la Libertad Avanzó. Con la Ley de Modernización Laboral vamos a dejar atrás la industria del juicio y volver a generar empleo real en nuestra gran Argentina.

Ezequiel Atauche: "Con Milei estamos sancionando leyes para todos los argentinos, no para los privilegiados de siempre"

El senador nacional por Jujuy, Ezequiel Atauche , y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, celebró la sanción definitiva de la Reforma Laboral y del nuevo Régimen Penal Juvenil , aprobados en la Cámara Alta del Congreso de la Nación Argentina.

“Estamos cumpliendo el camino que nos trazó el presidente Javier Milei: Devolverle la libertad a los argentinos para hacer grande a nuestra Nación otra vez”, expresó.

“Estamos cumpliendo el camino que nos trazó el presidente Javier Milei" “Estamos cumpliendo el camino que nos trazó el presidente Javier Milei"

En relación con la reforma laboral, Atauche sostuvo que “con el amplio apoyo de los argentinos dimos el paso más importante de las últimas décadas para que el país vuelva a generar trabajo genuino”. Y agregó: “Estamos dejando atrás años de estancamiento para devolver previsibilidad a quienes trabajan, a quienes emprenden y a quienes producen, que son el verdadero motor de la Argentina”.

El legislador explicó que la nueva normativa implica un beneficio directo para la producción y la generación de empleo: “Nuestra nueva realidad son pymes con menos carga para contratar con mayor facilidad y trabajadores que podrán regularizar su situación para ingresar al sistema formal”.

En clave local, enfatizó: “En Jujuy venimos a responder a ese 67% de jóvenes que hoy están atrapados en la informalidad, sin aportes ni un futuro claro. Se terminó el tiempo del atraso y de beneficiar a los privilegiados de siempre”.

“Con el amplio apoyo de los argentinos dimos el paso más importante de las últimas décadas para que el país vuelva a generar trabajo genuino” “Con el amplio apoyo de los argentinos dimos el paso más importante de las últimas décadas para que el país vuelva a generar trabajo genuino”

Embed Gracias al liderazgo de @JMilei y al compromiso incansable de @PatoBullrich, hoy la Libertad Avanzó. Con la Ley de Modernización Laboral vamos a dejar atrás la industria del juicio y volver a generar empleo real en nuestra gran Argentina. pic.twitter.com/6FEVN7eACT — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) February 28, 2026

Régimen Penal Juvenil: “El que las hace, las paga”

Por otra parte, Atauche destacó la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Esto forma parte de los lineamientos establecidos por el Presidente: El que las hace, las paga”, afirmó.

El senador remarcó que “la inseguridad y el delito afectan directamente a los argentinos; es una problemática cotidiana”. En ese sentido, cuestionó la postura de algunos bloques opositores: “Quienes se llenan la boca hablando de los más pobres nada hacen frente a esta situación. Llegamos a un punto límite: todos los días vemos delitos cometidos por menores que muchas veces son utilizados por criminales adultos, sabiendo que quedarán impunes”.

Asimismo, señaló: “Esto se enmarca en una política clara de seguridad. Durante décadas el Estado llegó tarde, mal o directamente no llegó, y ese vacío no protegió a nadie: ni a los chicos, ni a las víctimas, ni a la sociedad”.

“La inseguridad y el delito afectan directamente a los argentinos; es una problemática cotidiana”. “La inseguridad y el delito afectan directamente a los argentinos; es una problemática cotidiana”.

En relación con la situación provincial, indicó que “los robos y hurtos por cada 100.000 habitantes crecieron un 45% entre 2020 y 2024, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal”.

Para finalizar, aseguró: “El Estado no puede mirar para otro lado cuando hay víctimas reales. Si ve familias destrozadas por el accionar de la delincuencia y no hace nada, se convierte en cómplice. Y eso no lo vamos a permitir”.