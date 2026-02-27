El Obispo de Jujuy habló sobre la Ley Penal Juvenil: "eso no alcanza"

En el Senado de la Nación c on 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, se aprobó este viernes la Reforma Penal Juvenil que, entre otras medidas, baja la edad de imputabilidad a 14 años. En ese contexto, fue consultado el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández , quien reiteró la postura de la Iglesia local sobre el tema.

El religioso sostuvo que el endurecimiento de las penas no resolverá el problema de fondo. “Ya dijimos lo que pensamos, nos parece que es de sentido común, eso no alcanza. Como hoy escuchaba ahora van a mandar a delinquir a los chicos de 13 y de 12”, expresó.

Fernández planteó que la discusión debe centrarse en políticas de prevención más amplias y no únicamente en la sanción penal. “Lo que hay que buscar mayor educación, deporte y afianzar la familia para que contenga, eduque y sostenga el crecimiento sano de nuestros adolescentes”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras la Cámara Alta analiza el proyecto que ya cuenta con media sanción y que propone cambios en el régimen penal juvenil vigente.

El documento previo de la Iglesia jujeña

Antes del tratamiento legislativo, la Iglesia de Jujuy había difundido un documento institucional en el que manifestaba su preocupación por la baja de la edad de imputabilidad. Allí se señalaba que la problemática de la violencia juvenil requiere un abordaje integral, con políticas públicas orientadas a la inclusión social, el fortalecimiento educativo y el acompañamiento familiar.