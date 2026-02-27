sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 18:21
Política.

El Obispo de Jujuy habló sobre la Ley Penal Juvenil: "eso no alcanza"

Mientras el Senado debate la reforma de la Ley Penal Juvenil, el obispo César Daniel Fernández volvió a cuestionar la propuesta de bajar la edad a 14 años.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
&nbsp;Obispo Cesar Daniel Fernández&nbsp; &nbsp;

 Obispo Cesar Daniel Fernández 

 

El Obispo de Jujuy habló sobre la Ley Penal Juvenil: eso no alcanza

El Obispo de Jujuy habló sobre la Ley Penal Juvenil: "eso no alcanza"

En el Senado de la Nación con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, se aprobó este viernes la Reforma Penal Juvenil que, entre otras medidas, baja la edad de imputabilidad a 14 años. En ese contexto, fue consultado el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, quien reiteró la postura de la Iglesia local sobre el tema.

Lee además
Ley Penal Juvenil: reduce la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.
Senado.

Ley Penal Juvenil: los puntos claves que se aprobaron
el senado aprobo la reforma laboral y la ley ya es oficial video
País.

El Senado aprobó la Reforma Laboral y la ley ya es oficial

El religioso sostuvo que el endurecimiento de las penas no resolverá el problema de fondo. “Ya dijimos lo que pensamos, nos parece que es de sentido común, eso no alcanza. Como hoy escuchaba ahora van a mandar a delinquir a los chicos de 13 y de 12”, expresó.

"Eso no alcanza. Ahora van a mandar a delinquir a los chicos de 13 y de 12 años” "Eso no alcanza. Ahora van a mandar a delinquir a los chicos de 13 y de 12 años”

Senado
Debate de la Ley Penal Juvenil

Debate de la Ley Penal Juvenil

La postura del Obispo ante la reforma de Ley Penal Juvenil

“Buscar mayor educación y contención” “Buscar mayor educación y contención”

Fernández planteó que la discusión debe centrarse en políticas de prevención más amplias y no únicamente en la sanción penal. “Lo que hay que buscar mayor educación, deporte y afianzar la familia para que contenga, eduque y sostenga el crecimiento sano de nuestros adolescentes”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras la Cámara Alta analiza el proyecto que ya cuenta con media sanción y que propone cambios en el régimen penal juvenil vigente.

El documento previo de la Iglesia jujeña

Antes del tratamiento legislativo, la Iglesia de Jujuy había difundido un documento institucional en el que manifestaba su preocupación por la baja de la edad de imputabilidad. Allí se señalaba que la problemática de la violencia juvenil requiere un abordaje integral, con políticas públicas orientadas a la inclusión social, el fortalecimiento educativo y el acompañamiento familiar.

Embed - CESAR FERNÁNDEZ - BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ley Penal Juvenil: los puntos claves que se aprobaron

El Senado aprobó la Reforma Laboral y la ley ya es oficial

De qué se tratan la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil: claves para entenderlas

Carlos Sadir: "Estamos avanzando hacia la creación de un Hospital Virtual"

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

Lo que se lee ahora
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Atención.

Cuándo caen los feriados de marzo 2026 en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel