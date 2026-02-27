En vivo minuto a minuto: el Senado trata la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil

El Senado de la Nación Argentina tiene previsto tratar hoy viernes 27 de febrero la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional, después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto con modificaciones.
Los cuestionamientos de Jorge Capitanich
El senador chaqueño Jorge Capitanich, integrante del bloque del Partido Justicialista, cuestionó el financiamiento previsto para la reforma del régimen penal juvenil y planteó objeciones sobre su viabilidad operativa.
Durante su intervención en el recinto, el exgobernador advirtió que los recursos asignados resultan insuficientes para garantizar la implementación efectiva del nuevo esquema. En ese marco, vinculó el debate con el contexto económico general y con otras iniciativas que el Congreso analiza en la misma jornada.
Capitanich también relacionó la discusión con la reforma laboral que podría recibir aprobación este viernes, al señalar que las políticas económicas impactan de manera directa en la capacidad del Estado para sostener programas y estructuras institucionales.
“Si tenemos menor actividad económica, menor recaudación, menor financiamiento para provincias y municipios, tendremos menor capacidades estatales para resolver un problemas de instituciones y alojamiento”, expresó el legislador chaqueño ante el pleno.
Según planteó, la reducción de ingresos fiscales afecta tanto a la Nación como a las jurisdicciones subnacionales, lo que repercute en áreas sensibles como el sistema de contención y alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal.
El senador insistió en que cualquier modificación normativa debe contemplar no solo el marco legal, sino también los recursos necesarios para su ejecución en todo el país, especialmente en las provincias.