jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 11:44
19F.

Los gremios jujeños movilizaron en Plaza Belgrano contra la Reforma Laboral

La concentración inicia a las 11 en Plaza Belgrano, en el marco del paro general convocado por la CGT.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Marcha contra la reforma laboral en Jujuy.

Marcha contra la reforma laboral en Jujuy.

La concentración inició las 11 en Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy. Desde allí, distintos gremios avanzarán por calles céntricas para expresar su postura frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La jornada se enmarca en la cuarta medida de fuerza nacional contra la gestión del presidente Javier Milei y coincide con el inicio del tratamiento legislativo del proyecto en el Congreso.

Embed - LLEGADA DE GREMIOS A LA PLAZA

Quiénes convocan a la movilización en Jujuy

Entre las organizaciones que confirmaron su participación se encuentran el SEOM, APUAP junto a FESINTRAS, UDA, ADEP, CEDEMS y ATE, además de otros gremios que adhieren a la protesta.

APUAP y FESINTRAS anunciaron además una volanteada durante la mañana en la peatonal Belgrano, como parte de las actividades previstas en el marco de la jornada de protesta.

Desde los sindicatos indicaron que la modalidad en Jujuy combina el cese de tareas con presencia en la vía pública, con el objetivo de visibilizar el reclamo frente al proyecto que comienza su debate parlamentario.

Marcha de los gremios en Jujuy
Marcha de los gremios en Jujuy.

Marcha de los gremios en Jujuy.

Paro nacional y debate en el Congreso

La Confederación General del Trabajo ratificó el paro nacional por 24 horas para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara baja.

La discusión legislativa genera repercusiones en distintos puntos del país, donde gremios y organizaciones sindicales convocan a marchas, actos y concentraciones.

En Jujuy, la manifestación se concentra en el centro capitalino, con punto de encuentro en Plaza Belgrano y actividades durante el transcurso de la mañana.

Recomendaciones para la jornada

Se recomienda a quienes circulen por el microcentro prever posibles cortes o desvíos de tránsito en las inmediaciones de Plaza Belgrano y calles aledañas.

También se sugiere consultar información oficial sobre el funcionamiento de servicios públicos y transporte durante el paro nacional.

Embed - Marcha en Plaza Belgrano - Paro General









