La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el gremio se sumará al paro nacional del jueves y desde UTA Jujuy ratificaron también su adhesión, en el marco de la medida de fuerza convocada a nivel país en rechazo a la Reforma Laboral.

Desde el gremio en Jujuy afirmaron lo siguiente: "La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Jujuy informa a sus afiliados y a la totalidad de los trabajadores del transporte que, por disposición del Consejo Directivo Nacional de la UTA, resolvió adherir al paro nacional de actividades para el día jueves 19 de febrero 2026, a partir de las 00:00 horas".

"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral.

Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad.

El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa.

La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.

Asimismo, reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida.

La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad".