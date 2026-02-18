¿Qué servicios se verían afectados por el paro nacional convocado por la CGT?

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general.

En medio de tensiones internas y críticas por supuestas negociaciones reservadas con el Ejecutivo, la Confederación General del Trabajo decidió convocar a una paro nacional sin movilización para la jornada en que la Cámara de Diputados aborde el proyecto de reforma laboral, debate que podría realizarse este jueves o el miércoles 25 de febrero.

De concretarse, sería la cuarta medida de fuerza contra la administración de Javier Milei y contaría con el respaldo pleno de los sindicatos del transporte. La determinación implica un giro hacia una postura más rígida por parte de la central obrera, que hasta el momento había privilegiado la negociación para intentar introducir modificaciones en la propuesta oficial.

Quiénes adhieren al paro general. Aguiar: “La resignación no hace historia” Rodolfo Aguiar, titular de la ATE a nivel nacional, anunció mediante su cuenta en X que los empleados del sector público se sumarán a la huelga general.

Rodolfo Aguiar, titular de la ATE a nivel nacional, anunció mediante su cuenta en X que los empleados del sector público se sumarán a la huelga general.

Uno por uno, los sectores que adherirán al paro Transporte público y aerocomercial. Si la Unión Tranviarios Automotor ratifica que los choferes de colectivos se pliegan a la medida de fuerza, la protesta contaría con el respaldo pleno de los sindicatos del transporte de pasajeros. Ya confirmaron su adhesión la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, que agrupan a trabajadores ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Además, el servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires también permanecerá interrumpido. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral. Actividad en bancos. La Asociación Bancaria se plegará a la jornada de protesta , de acuerdo con lo señalado por su secretario general, Sergio Palazzo , en declaraciones a La Nación . Durante ese día no habrá atención en sucursales , tanto estatales como privadas , en todo el territorio nacional , aunque las operaciones digitales a través de homebanking seguirán disponibles.

La se plegará a la , de acuerdo con lo señalado por su secretario general, , en declaraciones a . Durante ese día no habrá , tanto como , en todo el , aunque las a través de seguirán disponibles. Locales comerciales y supermercados. El Sindicato de Empleados de Comercio también acompañará la huelga , si bien advirtió que el funcionamiento de los principales shoppings y cadenas estará sujeto, en gran medida, a la disponibilidad de transporte . Así lo indicaron a La Nación allegados a Armando Cavalieri .

El también acompañará la , si bien advirtió que el funcionamiento de los principales y estará sujeto, en gran medida, a la . Así lo indicaron a allegados a . Farmacias. El gremio que representa a los profesionales farmacéuticos decidió no sumarse a la medida de fuerza, por lo que estos establecimientos funcionarán con normalidad. Su titular, Marcelo Peretta, señaló a La Nación que respaldan los puntos vinculados a las licencias anuales, el esquema de banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Gastronomía. La organización sindical encabezada por Luis Barrionuevo se sumará a la huelga , aunque desde el sector advirtieron que la presencia del personal en los lugares de trabajo estará condicionada por el funcionamiento del transporte público .

La organización sindical encabezada por se sumará a la , aunque desde el sector advirtieron que la presencia del en los lugares de trabajo estará condicionada por el funcionamiento del . Recolección de basura, envíos postales y transporte de mercaderías. Estos servicios quedarán interrumpidos a raíz de la adhesión del sindicato de Camioneros , encabezado por Hugo Moyano .

Estos quedarán a raíz de la adhesión del , encabezado por . Sector público. Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmaron su participación en la huelga. ATE, además, llamó a movilizarse y su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó a la Confederación General del Trabajo por impulsar un “paro dominguero”, sin marcha. El primer gremio tiene fuerte incidencia en hospitales públicos y en más de 800 municipios, mientras que el segundo puede afectar áreas jerárquicas del Estado y organismos nacionales. Desde el Ejecutivo anticiparon que descontarán el día a quienes se sumen a la medida. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral. Trabajadores del ámbito sanitario. El exministro del área y antiguo integrante del triunvirato que condujo la CGT, Héctor Daer —referente con influencia en el sector de la medicina privada— ratificó ante LA NACION que el sector acompañará la medida de fuerza. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, precisó, al tratarse de una prestación indispensable. El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales A pocas horas de que se inicie el tratamiento en comisión del proyecto de modificación de la legislación laboral en la Cámara de Diputados, fuentes del gobierno de Javier Milei señalaron que se descontará el día a los trabajadores del Estado que se sumen a la huelga nacional impulsada por la CGT, prevista para coincidir con la discusión de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja.

Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei. “El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, indicaron voceros cercanos al presidente Javier Milei, en una Casa Rosada que mantuvo agenda oficial pese al feriado de carnaval.

