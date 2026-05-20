Insólita operación del Ejército: intercambió una tonelada de membrillos por repuestos de una camioneta

Con una licitación publicada por el Ejército Argentino, en la que se estableció un pago en membrillos , acordó el intercambio de una tonelada de membrillos frescos por repuestos destinados a la reparación de una camioneta Chevrolet S10 . El caso se difundió en la red social X y rápidamente ganó amplia repercusión viral .

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De acuerdo con lo establecido en la convocatoria oficial, la Dirección de Remonta y Veterinaria promovió una “ permuta de una tonelada de membrillo por repuestos para una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 ”, destinada a una dependencia del organismo.

Frente a la repercusión generada, desde el Ejército Argentino aclararon que la transacción corresponde a membrillo en estado natural y no a dulce , como había circulado en redes sociales en las últimas horas.

Además, desde el organismo indicaron que la producción proviene de los establecimientos de Remonta y Veterinaria y que, al tratarse de un producto perecedero que no logró ser comercializado, se optó por destinarlo a una operatoria de intercambio para obtener insumos necesarios.

Fuentes del Ejército Argentino señalaron que la contratación cuenta con respaldo legal, ya que se trata de una permuta realizada mediante licitación privada, modalidad prevista dentro del régimen de contrataciones de la administración nacional.

Según la versión oficial, la operación tiene como finalidad la adquisición de repuestos destinados a un vehículo de uso civil que presta servicio en áreas dependientes de Remonta y Veterinaria. “Es una operación conveniente porque permite aplicar un bien producido por el propio establecimiento a la obtención de repuestos necesarios para mantener o recuperar un automotor existente en el patrimonio de la dirección”, sostuvieron.

Desde el Ejército Argentino también aclararon que en la licitación los valores se expresan en kilos o toneladas de fruta debido a que el membrillo cuenta con precios considerados “transparentes”, lo que facilita equiparar su cotización con el valor de los repuestos solicitados.

El Ejército Argentino defendió el mecanismo.

Asimismo, el pliego de condiciones establece que la adjudicación recaerá en la propuesta “más conveniente”, es decir, aquella que requiera la menor cantidad de kilos de membrillo a cambio de los repuestos destinados a la camioneta.

Ajuste a las Fuerzas Armadas

La administración de Javier Milei aplicó la semana pasada un recorte significativo en la mayoría de las áreas del Estado. Si bien los sectores de Salud y Educación suelen figurar entre los más afectados por las políticas de ajuste, en esta ocasión también alcanzó a Defensa, un ámbito que hasta ahora había quedado relativamente al margen de las reducciones.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la adquisición de aviones de combate y anunció la compra de buques militares, en el marco de un programa de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

El Ejército intercambia una tonelada de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta.

A solo siete días de la presentación del Plan ARMA, orientado a la modernización de las Fuerzas Armadas, la Decisión Administrativa 20/2026, difundida la semana pasada en el Boletín Oficial, estableció una reducción presupuestaria de 49 mil millones de pesos en las asignaciones destinadas al área de Defensa.

El ajuste más significativo recayó sobre la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo sufrió una merma de 16.500 millones de pesos en partidas destinadas a bienes de uso y equipamiento militar.

El Ejército Argentino registró una reducción de 12.622 millones de pesos en los fondos previstos para la compra de equipamiento vinculado al transporte, las comunicaciones y la maquinaria de producción de uso militar. En tanto, la Armada Argentina también fue alcanzada por el ajuste, con una disminución neta de 15.220 millones de pesos en su programa de alistamiento operativo.

El Ejército Argentino permutó una tonelada de membrillos por repuestos para una camioneta.

Recortes menos visibles y fuerte restricción operativa

Dentro de las modificaciones presupuestarias, además, se eliminó una línea de financiamiento externo por 10.620 millones de pesos que estaba destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos modelo AW109M, previstos para la Base Naval Puerto Belgrano. Se trataba de una de las adquisiciones más esperadas por la fuerza en los últimos años.

Uno de los efectos menos evidentes, aunque de gran relevancia, del ajuste presupuestario recae sobre la logística vinculada a la Antártida. En ese sentido, se redujeron fondos destinados a la adquisición de combustibles y lubricantes necesarios para el desarrollo de la campaña antártica.

El Ejército Argentino canjeó una tonelada de membrillos frescos por los repuestos que necesitaba para arreglar una camioneta Chevrolet S10.

En paralelo, el gasto en Defensa se sitúa en torno al 0,28% del PBI, el registro más bajo de los últimos años. En ese esquema presupuestario, entre el 75% y el 85% de los recursos de cada fuerza se orienta al pago de salarios, lo que deja un margen muy limitado para el funcionamiento operativo y las inversiones.