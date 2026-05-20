Argentina negó las acusaciones de Evo Morales por supuesta asistencia militar a Bolivia

El canciller argentino Pablo Quirno cuestionó la denuncia realizada por el exmandatario boliviano Evo Morales , quien había señalado una supuesta colaboración militar entre la Argentina y el gobierno de Bolivia . “Esto comprueba lo que es el eje del mal ”, expresó el funcionario argentino al ser entrevistado por Eduardo Feinmann en Radio Mitre .

A continuación, amplió su postura: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos , que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales ”.

Evo Morales había afirmado públicamente que el gobierno de Javier Milei habría enviado un avión Hércules junto con equipamiento antidisturbios con el objetivo de colaborar con las fuerzas locales en la contención de las protestas y bloqueos impulsados por sectores campesinos que reclaman la salida de Rodrigo Paz Pereira .

En ese mismo intercambio radial, el canciller boliviano Fernando Aramayo también intervino y expresó su reconocimiento hacia el apoyo brindado por la Argentina: “Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad que tenemos entre países de América Latina” .

Bloqueos en Bolivia

En ese marco, Pablo Quirno sostuvo que existe un “un grupo muy consolidado de países que pensamos de manera similar” que expresan respaldo al gobierno de Bolivia. Ese conjunto estaría integrado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Además, el funcionario argentino señaló que mantienen un vínculo diplomático fluido entre las partes y afirmó que los sectores campesinos vinculados a Evo Morales tendrían como objetivo alterar el orden democrático vigente.

Denuncias cruzadas y advertencias sobre desestabilización política

En esa misma línea, el canciller boliviano Fernando Aramayo confirmó que avanzarán con una denuncia contra el exmandatario ante la OEA, acusándolo de presuntos actos de sedición y terrorismo: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha y un proceso de desestabilización de la democracia”.

Manifestantes marchan en La Paz para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y de combustible.

“Entonces, eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado y los términos son muy claros en el derecho internacional”, señaló el canciller boliviano.

Por otra parte, Fernando Aramayo señaló que Evo Morales se encuentra actualmente en condición de prófugo, con causas abiertas y un proceso judicial pendiente, por lo que —según indicó— debería comparecer ante la Justicia. En ese sentido, afirmó: “Lo que él está buscando es que se vaya por él y causar más muertes. Y esto es algo que, por principio, nosotros como gobierno no vamos a permitir”.

Finalmente, el funcionario boliviano cerró sus declaraciones en referencia al respaldo expresado por la Argentina: “Estamos transformando nuestras sociedades y ninguna transformación, como ningún nacimiento, deja de tener dolor. Pero la apuesta tiene que ser firme y decidida. A veces en décadas no cambia nada, pero también en semanas pueden cambiar décadas. Estamos en esa tarea y es un trabajo que no estamos librando solos”.

Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una 'sublevación del pueblo' contra Rodrigo Paz.

Crisis interna y acusaciones de sublevación

Bolivia se encuentra inmersa en un escenario de inestabilidad política y económica. Las manifestaciones, que habían comenzado de manera aislada en enero de 2026, se intensificaron con fuerza a comienzos de mayo, llevando al país a un contexto de elevada tensión social.

Las protestas agrupan a distintos sectores, entre ellos mineros, docentes, campesinos, trabajadores del transporte y organizaciones vinculadas al exmandatario Evo Morales, quien actualmente se encuentra prófugo y con una orden de detención en su contra por presuntos cargos relacionados con tráfico de menores.

La Argentina rechazó las denuncias de Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.

El exmandatario sostuvo en declaraciones realizadas ayer que las manifestaciones que atraviesa el país constituyen lo que definió como una “sublevación del pueblo” en rechazo a las políticas implementadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira, y expresó su respaldo a las movilizaciones. Asimismo, responsabilizó al gobierno por impulsar reformas de carácter “neoliberal” y por intentar avanzar en procesos de privatización de recursos naturales y servicios estatales.

Escalada de violencia en las protestas y fuerte operativo

Tras los recientes episodios de violencia registrados en la ciudad de La Paz, fueron detenidas más de 127 personas en una jornada que estuvo marcada por saqueos, incendios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con efectivos policiales. A su vez, varios agentes de seguridad resultaron heridos durante los disturbios.

Pablo Quirno.

Las manifestaciones han escalado a niveles de violencia. El 14 de mayo, trabajadores mineros hicieron explotar cargas de dinamita en las cercanías del palacio de gobierno e incluso un sector de los protestantes intentó irrumpir por la fuerza en el edificio.

En ese contexto, algunos manifestantes arrojaron cócteles incendiarios contra las fuerzas de seguridad, mientras que los efectivos respondieron utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.