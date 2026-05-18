Miss Universo Argentina 2026: fechas, candidatas y agenda completa del certamen

La cuenta regresiva para definir quién será la nueva representante argentina en Miss Universo ya está en marcha. En esta edición, el reconocido certamen internacional de belleza celebrará su 75° aniversario y la Argentina volverá a formar parte de la competencia .

En los próximos días se desarrollará la etapa nacional , instancia clave que elegirá a la sucesora de Aldana Masset , quien representó al país en la edición 2025 disputada en Bangkok , donde la ganadora fue la mexicana Fátima Bosch .

El certamen , reconocido por su trayectoria , reúne elegancia , belleza , habilidades y responsabilidad social , y contará con la participación de más de 30 candidatas que intentarán conquistar la corona y obtener el cupo para la competencia internacional , prevista para noviembre de este año en Puerto Rico .

Cuándo es la gran final de Miss Universo Argentina 2026

La edición 2026 de Miss Universo Argentina dará inicio el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá el lunes 25 de mayo, día en el que se definirá quién será la representante nacional entre todas las candidatas del certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Fátima Bosch, la ganadora de la edición 2025.

Como parte del cronograma, el 23 de mayo se llevará a cabo una instancia preliminar en el Teatro Empire, donde las concursantes serán evaluadas en diferentes rubros. El evento contará con la conducción de Aldana Masset, actual titular de la corona nacional.

La instancia decisiva de Miss Universo Argentina 2026 tendrá lugar el 25 de mayo en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción del periodista Giuliano Fessia. En esa velada se conocerá a la nueva candidata que representará al país en la competencia internacional.

Tanto la fase preliminar como la gala final serán abiertas al público. Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra a través del sitio web www.tickets.missuniversoargentina.com.

Este año, la 75° edición tendrá lugar en Puerto Rico.

Una por una, las candidatas a Miss Universo Argentina

En la etapa decisiva del concurso, un total de 33 aspirantes se disputan el título que definirá a la próxima representante de la Argentina en la siguiente edición de Miss Universo.

Josefina Pezzarini - Miss Universo Rio Paraná

Lea Sánchez - Miss Universo Tierra del Fuego

María Eugenia Brunelli - Miss Universo Santa Fe

Erica Miranda - Miss Universo Cordillera

Catalina Wandyk - Miss Universo Río Negro

María Irigaray - Miss Universo La Plata

Macarena Orquera - Miss Universo Jujuy

Lourdes Mendoza - Miss Universo Salta

Florencia Canal - Miss Universo Chaco

Lourdes Flores - Miss Universo La Rioja

Josefina Flores - Miss Universo Neuquén

Macarena Orquera representará a Jujuy.

Sabrina Córdoba - Miss Universo Mar Argentino

Natali Rodríguez - Miss Universo Córdoba

Tamara Rogouski - Miss Universo Misiones

Anabel Valfre - Miss Universo Chubut

Agostina Almará - Miss Universo Entre Rios

Abril Duhalde - Miss Universo CABA

Mariana Zamora - Miss Universo Catamarca

Florencia Marchese - Miss Universo Sierras de Córdoba

Marianella Corsi - Miss Universo Santiago del Estero

Mariana Zamora, Miss Universo Catamarca.

Noelia Delturco - Miss Universo Formosa

Soledad Guadalupe Sánchez - Miss Universo San Juan

Regina Schanzenbach - Miss Universo Buenos Aires

Martina Blanco - Miss Universo Lagos del Sur

Valeria Veloso - Miss Universo Corrientes

Daiana Pereyra - Miss Universo La Pampa

Azul Seoane - Miss Universo Mendoza

Gabriela García - Miss Universo Costa Atlántica

Emilia Pisani - Miss Universo Antártida

Rosario García - Miss Universo Patagonia

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