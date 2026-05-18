Miss Universo Argentina 2026: fechas, candidatas y agenda completa del certamen

La cuenta regresiva para definir quién será la nueva representante argentina en Miss Universo ya está en marcha. En esta edición, el reconocido certamen internacional de belleza celebrará su 75° aniversario y la Argentina volverá a formar parte de la competencia.
En los próximos días se desarrollará la etapa nacional, instancia clave que elegirá a la sucesora de Aldana Masset, quien representó al país en la edición 2025 disputada en Bangkok, donde la ganadora fue la mexicana Fátima Bosch.
Aldana Masset, la representante argentina en Miss Universo 2025.
El certamen, reconocido por su trayectoria, reúne elegancia, belleza, habilidades y responsabilidad social, y contará con la participación de más de 30 candidatas que intentarán conquistar la corona y obtener el cupo para la competencia internacional, prevista para noviembre de este año en Puerto Rico.
Cuándo es la gran final de Miss Universo Argentina 2026
La edición 2026 de Miss Universo Argentina dará inicio el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá el lunes 25 de mayo, día en el que se definirá quién será la representante nacional entre todas las candidatas del certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.
Fátima Bosch, la ganadora de la edición 2025.
Como parte del cronograma, el 23 de mayo se llevará a cabo una instancia preliminar en el Teatro Empire, donde las concursantes serán evaluadas en diferentes rubros. El evento contará con la conducción de Aldana Masset, actual titular de la corona nacional.
La instancia decisiva de Miss Universo Argentina 2026 tendrá lugar el 25 de mayo en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción del periodista Giuliano Fessia. En esa velada se conocerá a la nueva candidata que representará al país en la competencia internacional.
Tanto la fase preliminar como la gala final serán abiertas al público. Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra a través del sitio web www.tickets.missuniversoargentina.com.
Este año, la 75° edición tendrá lugar en Puerto Rico.
Una por una, las candidatas a Miss Universo Argentina
En la etapa decisiva del concurso, un total de 33 aspirantes se disputan el título que definirá a la próxima representante de la Argentina en la siguiente edición de Miss Universo.
- Josefina Pezzarini - Miss Universo Rio Paraná
- Lea Sánchez - Miss Universo Tierra del Fuego
- María Eugenia Brunelli - Miss Universo Santa Fe
- Erica Miranda - Miss Universo Cordillera
- Catalina Wandyk - Miss Universo Río Negro
- María Irigaray - Miss Universo La Plata
- Macarena Orquera - Miss Universo Jujuy
- Lourdes Mendoza - Miss Universo Salta
- Florencia Canal - Miss Universo Chaco
- Lourdes Flores - Miss Universo La Rioja
- Josefina Flores - Miss Universo Neuquén
Macarena Orquera representará a Jujuy.
- Sabrina Córdoba - Miss Universo Mar Argentino
- Natali Rodríguez - Miss Universo Córdoba
- Tamara Rogouski - Miss Universo Misiones
- Anabel Valfre - Miss Universo Chubut
- Agostina Almará - Miss Universo Entre Rios
- Abril Duhalde - Miss Universo CABA
- Mariana Zamora - Miss Universo Catamarca
- Florencia Marchese - Miss Universo Sierras de Córdoba
- Marianella Corsi - Miss Universo Santiago del Estero
Mariana Zamora, Miss Universo Catamarca.
- Noelia Delturco - Miss Universo Formosa
- Soledad Guadalupe Sánchez - Miss Universo San Juan
- Regina Schanzenbach - Miss Universo Buenos Aires
- Martina Blanco - Miss Universo Lagos del Sur
- Valeria Veloso - Miss Universo Corrientes
- Daiana Pereyra - Miss Universo La Pampa
- Azul Seoane - Miss Universo Mendoza
- Gabriela García - Miss Universo Costa Atlántica
- Emilia Pisani - Miss Universo Antártida
- Rosario García - Miss Universo Patagonia
- Cristina Valdebenito - Miss Universo Santa Cruz
- Alejandra de Pascua - Miss Universo Tucumán
- Wellen Buso - Miss Universo Comunidad Extranjera
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