miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 16:57
Concurso.

Miss Universo 2025: ¿Cómo votar para elegir a tu candidata favorita?

La audiencia tiene la posibilidad de participar en la elección de distintas distinciones de Miss Universo y decidir quiénes serán las ganadoras.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El público puede votar en diferentes categorías del certamen y elegir a las ganadoras de los mismos.

El público puede votar en diferentes categorías del certamen y elegir a las ganadoras de los mismos.

A menos de una semana para el inicio de Miss Universo 2025, la entidad a cargo del concurso habilitó el sistema de votación para que la audiencia elija a las participantes que más les atraen. Las candidatas pueden recibir reconocimientos en distintos rubros, como Fotogenia, Simpatía, Cuidado de la Piel, Atuendo Tradicional y otras distinciones especiales.

Lee además
la miss universo argentina revelo una afeccion que sufre
Certamen.

La Miss Universo Argentina reveló una afección que sufre
Miss Universo 2025: horario y cómo ver la preliminar desde Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica.
Mundo.

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

La modelo venezolana María Gabriela Isler fue coronada Miss Universo en el 2013.

Miss Universo abre votaciones al público para elegir a su favorita

El público podrá apoyar a la postulante de su preferencia mediante la app oficial de Miss Universe, habilitada hace una semana para participar en distintas votaciones, según informó la organización. En esta 74ª edición, los seguidores del certamen de belleza internacional deben descargar la aplicación en sus celulares, ingresar al apartado identificado como “vote” y luego escoger la instancia en la que quieren registrar su elección.

Las distinciones definidas por el voto de la audiencia en Miss Universo 2025 incluyen: Mejor Traje Típico, Mejor Atuendo de Gala, Cuidado de la Piel, Fotogenia, Simpatía y la Candidata Elegida por el Público. Después de seleccionar la categoría en la que quieren participar, la aplicación mostrará un catálogo con las imágenes y datos de cada candidata, junto al país que representan en la competencia.

Quienes deseen emitir más de un voto podrán hacerlo mirando publicidad dentro de la plataforma —lo que les habilitará votos adicionales— o adquiriéndolos directamente a través de la misma app.

El público podrá votar por sus candidatas favoritas en diferentes categorías del Miss Universo.

Quién es la favorita para ganar Miss Universo 2025, según la IA

En breve, la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual portadora del título de Miss Universo, cederá su corona a la nueva ganadora. Aunque este año compiten más de cien aspirantes, un análisis realizado mediante herramientas de inteligencia artificial identificó a las postulantes con mayores posibilidades de consagrarse.

Entre las figuras que aparecen como principales contendientes para el certamen 2025 se mencionan a Fátima Bosch (México), Manika Vishwakarma (India), Gaby Guha (Bulgaria), Stephany Abasali (Venezuela), Gabriela Lacerda (Brasil), Inna Moll (Chile), Vanessa Pulgarin (Colombia), Praveenar Singh (Tailandia) y Nadia Mejía (Ecuador).

Según el análisis realizado por ChatGPT, la principal candidata a obtener el título de Miss Universo es la mexicana Fátima Bosch, destacada por su formación académica en el exterior, su discurso en favor del empoderamiento de las mujeres y su atractivo físico.

Fátima Bosch es una de las candidatas favoritas de Miss Universo, según la IA.

Por su parte, la plataforma Gemini evaluó que la venezolana Stephany Abasali es la postulante con mayores probabilidades de consagrarse, respaldada tanto por su belleza como por provenir de un país reconocido históricamente como “cuna de reinas”.

En tanto, el sistema Meta AI posicionó a la colombiana Vanessa Pulgarin como su elegida de cara al certamen, valorando su trayectoria como modelo y creadora de contenido, además de la combinación de experiencia, carisma y presencia escénica.

La gala final de Miss Universo se transmitirá en el canal de YouTube de la organización.

Cuándo y dónde ver a las ganadoras de Miss Universo 2025

La definición de Miss Universo 2025 se llevará a cabo durante la mañana del 21 de noviembre en Tailandia, aunque, debido al huso horario, la transmisión para Estados Unidos y gran parte de América se emitirá en la noche del 20 de noviembre.

El cronograma oficial de las candidatas comenzó el 3 de noviembre, fecha en la que arribaron al país anfitrión, y continúa con distintas instancias del concurso, entre ellas desfiles en traje de baño y evaluaciones preliminares.

Embed

Al concluir estas etapas, solo treinta concursantes lograrán un lugar en la gala decisiva, momento en el cual se anunciará a la nueva reina. Las ganadoras de categorías especiales podrán darse a conocer en los días previos o directamente durante el evento final.

La definición de Miss Universo 2025 podrá verse a través del canal oficial de YouTube del concurso, según informó Glamour. Hasta ahora, la organización no confirmó si habrá señales de TV o servicios de streaming que también transmitan el evento en directo, ya que esas alternativas todavía están pendientes de aprobación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Miss Universo Argentina reveló una afección que sufre

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

Cuándo es Miss Universo 2025 y quiénes son las candidatas

Quién es Aldana Masset, la cantante argentina que deslumbra en Miss Universo

Lo que se lee ahora
escandalo en miss universo por acusaciones de fraude a horas de la final
Tailandia.

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel