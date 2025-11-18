Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

hLa gran final de Miss Universo 2025 está cada vez más cerca. Antes de que se corone a la sucesora de Victoria Kjær , las más de 120 participantes deberán desfilar con sus trajes típicos y presentarse en la gala preliminar , ambos eventos programados para el miércoles 19 de noviembre a las 9 am (hora de Argentina).

La edición de este año, organizada en Tailandia , promete marcar un hito, con el regreso de varias naciones y la primera participación de países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique . Además, 2025 contará con la presencia de la primera Miss Universe Latina , representando a la comunidad latina residente en Estados Unidos.

Desde los primeros días de noviembre, las delegadas han ido arribando al país anfitrión y, durante su estadía, han tomado parte en diversos actos y actividades , lo que ya permitió que surgieran los primeros nombres de favoritas. Sin embargo, será durante la gala preliminar y el desfile de trajes típicos cuando se podrá evaluar con mayor claridad el desempeño de cada concursante. A continuación, te contamos cómo seguir ambos eventos.

El desfile de trajes nacionales de Miss Universo 2025 será el 19 de noviembre a las 23:00 (hora argentina) . En Estados Unidos, por la diferencia horaria, la transmisión corresponderá a las 09:00 de la mañana en horario argentino .

El 19 de noviembre se lleva a cabo la gala preliminar y de trajes nacionales de Miss Universo 2025.

Ese mismo día, el 19 de noviembre, se llevará a cabo la gala preliminar, cuyo inicio en hora argentina será a las 09:00.

Aldana Masset, la argentina que se posiciona como una de las favoritas.

Opciones de transmisión de la preliminar de Miss Universo

Según informó Telemundo, el 19 de noviembre el público podrá seguir tanto la gala preliminar como el desfile de trajes nacionales mediante transmisión en vivo en la aplicación de Telemundo y en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento. Además, ambos eventos estarán disponibles en el canal FAST Telemundo Al Día.

Hasta ahora, la organización de Miss Universe no confirmó que estos eventos se compartan en sus propias redes sociales. Grand TV, que ha transmitido previamente algunos momentos de Miss Universo 2025 en YouTube, podría ofrecer ambos eventos para su visualización.

Todo lo que debes saber de Miss Universo 2025

La Gran Final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo en el Impact Arena, ubicado en Pak Kret, Tailandia. La ceremonia principal comenzará el 21 de noviembre a las 8:00 a. m. hora local, aunque por la diferencia horaria, en Latinoamérica y Estados Unidos se podrá seguir durante la tarde o noche del 20 de noviembre.

Esta 74ª edición del certamen se transmitirá en vivo a través de Telemundo en Estados Unidos y de manera simultánea por el servicio de streaming Peacock. En América Latina, la competencia podrá verse en directo mediante la señal de Telemundo Internacional.

Fátima Bosch, la representante de México.

El lema de la edición 2025 será “El poder del amor”, destacando la unidad, la inclusión y la capacidad transformadora de las mujeres. Según explicó Nawat Itsaragrisil sobre la dinámica del certamen, el jurado seleccionará primero a las 30 candidatas semifinalistas, luego reducirá el grupo a un top 10, después elegirá a las 5 finalistas y finalmente a las 3 últimas contendientes antes de anunciar a la nueva Miss Universo.

La conducción del espectáculo estará a cargo del comediante estadounidense Steve Byrne, mientras que Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, actuarán como comentaristas y corresponsales detrás del escenario.