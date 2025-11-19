Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Gastón Guillemet, de 37 años , sigue siendo el nombre que más preocupa a las unidades que buscan personas evadidas de la Justicia nacional. Está prófugo desde el 9 de octubre de 2023, día en que debía presentarse ante un tribunal para enfrentar un nuevo juicio por una causa de trata de personas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan detenerlo. Pasaron 23 meses y no surgió información clave para dar con él.

La causa tiene origen en hechos de diciembre de 2010 . En ese momento, Guillemet tenía 22 años y viajaba seguido a Villa Berthet , un pueblo del interior chaqueño. Allí, según la acusación, hablaba con adolescentes y jóvenes que buscaban trabajo y les ofrecía oportunidades en Buenos Aires.

La investigación señala que tres chicas, de 14, 17 y 19 años, aceptaron viajar con él. Las declaraciones de las víctimas indican que no conocían el destino real ni el propósito del traslado. La Justicia sostiene que Guillemet aprovechó la situación social de las jóvenes para luego explotarlas sexualmente.

El primer juicio y el giro que dejó al acusado como prófugo

El caso llegó al Tribunal Oral Federal N.º 7 de Buenos Aires. En ese debate, los jueces lo condenaron a tres años de prisión por dos hechos. El tribunal entendió que el acusado no sabía que una de las chicas tenía 17 años, por lo que aplicó la figura de trata de personas mayores de edad. Además, lo absolvió por el caso de la víctima de 14 años.

La fiscalía apeló. La Cámara Federal de Casación Penal revisó el expediente y ordenó repetir el juicio. Cuando se fijó la nueva fecha, Guillemet no se presentó. Desde entonces, el empresario no volvió a tener contacto con los tribunales.

Un caso que quedó detenido por la rebeldía del acusado

La Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli, lo considera el prófugo más buscado del país. Para los investigadores, es una prioridad ubicarlo. La Secretaría de Captura de Prófugos revisa datos y movimientos posibles, pero aún no logró avances.

La Cámara de Casación suspendió todos los recursos que presentó la defensa. El motivo es simple: hasta que el acusado no se entregue, no habrá análisis de sus planteos. La Corte Suprema ya marcó esa línea en fallos anteriores. Indica que una persona que elige no estar a derecho no puede mantener diálogo procesal con los jueces.

El operativo de búsqueda que continúa en silencio

Mientras la causa quedó detenida por su ausencia, las tareas para localizarlo siguen activas. Guillemet tiene pedido de captura nacional e internacional. La recompensa también está vigente. Los investigadores creen que puede recibir apoyo de personas cercanas, lo que complica su detección.

Las fuerzas de seguridad revisan datos migratorios, domicilios vinculados y movimientos comerciales. Ninguno arrojó rastros certeros. La hipótesis más fuerte es que se mantiene oculto en alguna provincia del norte o cerca de la frontera.