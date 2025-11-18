miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 16:01
Vídeo.

El reconocimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli por honrar a la Fragata Libertad

En un vídeo, la Armada Argentina reconoció el trabajo del Colegio Gianelli con el carruaje de la Fragata Libertad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli

Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli

El Colegio Antonio María Gianelli del barrio Mariano Moreno, participó en la FNE 2025 con un carruaje de la Fragata Libertad, destacándolo como símbolo nacional. En las últimas horas, la Armada Argentina agradeció el trabajo.

En un video muy emotivo, marcaron: “Queridos alumnos y docentes de la comunidad Gianellina. En un hermoso video que nos hicieron llegar a través de nuestro secretario general, ustedes afirmaron que se inspiraron en la Fragata Libertad porque representa lo que ustedes son: unión, fuerza y amor por la patria”.

“Luego de ver todo lo que lograron trabajando en equipo y con inmensa ilusión, podemos afirmarles que la luz y la esperanza que mencionan no es más que el reflejo de todo lo que ustedes ya son. Al igual que la tripulación de la Fragata Libertad, ustedes son portadores de esa luz y de ese mensaje de paz y amistad”, agregan.

Video de la Armara

Video de la Armada

“Somos nosotros los agradecidos, porque nos enseñaron que aun con una proa de cartón y velas de tul, pueden llevar en su mástil la bandera más hermosa, que es la de todos nosotros y la que nos hace parte del mismo equipo”, indicaron con imágenes de la nave.

“A días de terminar nuestro viaje de instrucción y volver a casa, les enviamos un afectuoso agradecimiento por haberse inspirado en los valores por los que día a día trabajamos en la Armada Argentina. Ustedes y nosotros, todos, somos parte del mismo equipo. Muchas gracias por inspirarse en nosotros”, cerraron.

El Colegio Gianelli y el carruaje de la Fragata Libertad

Los estudiantes de ese establecimiento decidieron que el carruaje sea el buque insignia del país. El buque escuela de la Armada Argentina se hizo con varias semanas de trabajo y reflejó la belleza del símbolo que representa para la identidad argentina.

GIANELLI
Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli

Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli

En la Fiesta de los Estudiantes, lograron primero el 37to premio, pero luego del recuento oficial, el premio que le habían entregado fue corregido y se quedó con el 15° lugar, tras la revisión de puntajes realizada por la escribana del Ente Autárquico Permanente, que ajustó los resultados finales y modificó la tabla general.

