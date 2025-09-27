sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 08:17
Emoción.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 llega a su fin con la entrega de premios

Durante varios días, miles de personas disfrutaron en Ciudad Cultural de las coloridas carrozas y carruajes que volvieron a llenar de creatividad y alegría a Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
FNE 2025.

FNE 2025.

Este sábado 27 de septiembre se vivirá el gran cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 con la tradicional entrega de premios a las carrozas y carruajes que participaron en Ciudad Cultural.

Lee además
Sofía Masino. video
FNE 2025.

Sofía Masino: "Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto"
Martin Meyer: Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025 video
Expectativa.

Martin Meyer: "Queremos que la gente pueda disfrutar un espectáculo de primer nivel en la FNE 2025"

Fueron 80 instituciones educativas las que deslumbraron durante varios días con sus imponentes creaciones, que atrajeron a miles de personas. La creatividad, el trabajo en equipo y el entusiasmo de los estudiantes fueron los grandes protagonistas de esta edición.

RESUMEN DESFILE CARROZA A y B - IG

Todas las carrozas de la FNE 2025

GRUPO A

1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica

EET 1 PALPALÁ

2 - Centro Polivalente de Arte - carroza

3 - Colegio CHE IL – carruaje

4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje

5 - Colegio del Salvador – carroza

Colegio del Salvador
Colegio del Salvador

Colegio del Salvador

6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje

7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje

8 - EET N°1 Monterrico – Técnica

9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje

Colegio Blaise Pascal
Colegio Blaise Pascal

Colegio Blaise Pascal

10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje

11 - Colegio N° 1 – Carroza

12 - Colegio N° 3 – Carruaje

13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza

14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje

15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje

COLEGIO SANTA BÁRBARA

16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica

17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje

18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje

19 - Bachillerato N° 6 – Carroza

20 - Secundario N° 1 – Carruaje

21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza

Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpalá - carroza

22 - Secundario N° 6 - carruaje

23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje

24 - EET N° 2 – Técnica

25 - Secundario N° 2 – Carruaje

26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje

27 - Bachillerato N° 2 – Carroza

28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje

Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje

29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza

30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje

31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje

32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica

Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica

33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza

34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje

35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza

36 - Secundario N° 34 – carruaje

37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje

38 - Bachillerato N° 21 – carroza

39 - Secundario N° 39 – carruaje

40 – ARENI - carruaje

Grupo B

1-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

EET 1 de Maimará-Técnica

2-Complejo Educativo José Hernández

3-Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

4-Colegio Privado Nueva Siembra

5-Colegio Nuestra Sra. del Huerto

6-Colegio Modelo Palpalá

COLEGIO MODELO DE PALPALÁ
COLEGIO MODELO DE PALPALÁ

COLEGIO MODELO DE PALPALÁ

7-Colegio Remedios de Escalada

8-Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

9-Colegio Secundario N° 43

10-Colegio Los Lapachos

11- Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

12-Colegio Parroquial – El Carmen

13-Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

14- EMDEI

15-Colegio Mayor Jujuy

16-Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

ESCUELA DE MINAS
ESCUELA DE MINAS

ESCUELA DE MINAS

17-Colegio N° 2 Armada Argentina

18-Colegio Antonio María Gianelli

19-Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

20-Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

21-Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

22-Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

23-Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

SECU 59 OLGA AREDEZ
SECU 59 OLGA AREDEZ

SECU 59 OLGA AREDEZ

24-Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

25- Colegio IPSEL

26-Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

27-Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

28-Colegio Cañónigo Gorriti

Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje

29-Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

30-Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

31-Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

32-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

33-Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

34-Asociación Todos Juntos

TODOS JUNTOS
TODOS JUNTOS

TODOS JUNTOS

35-Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

36-Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

37-Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

SECUNDARIO 50 TRES POZOS
SECUNDARIO 50 TRES POZOS

SECUNDARIO 50 TRES POZOS

38-Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

39-Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

40- Nueva Generación

NUEVA GENERACIÓN
NUEVA GENERACIÓN

NUEVA GENERACIÓN

