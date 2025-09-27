La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 llega a su fin con la entrega de premios

FNE 2025.

Este sábado 27 de septiembre se vivirá el gran cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 con la tradicional entrega de premios a las carrozas y carruajes que participaron en Ciudad Cultural.

Fueron 80 instituciones educativas las que deslumbraron durante varios días con sus imponentes creaciones, que atrajeron a miles de personas. La creatividad, el trabajo en equipo y el entusiasmo de los estudiantes fueron los grandes protagonistas de esta edición.

La ceremonia de premiación reconocerá el esfuerzo de los carroceros y destacará a las mejores carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Además, marcará el final de una semana cargada de emoción, fiesta y alegría que volvió a llenar de color las calles de San Salvador de Jujuy.

RESUMEN DESFILE CARROZA A y B - IG

Todas las carrozas de la FNE 2025 GRUPO A 1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica EET 1 PALPALÁ 2 - Centro Polivalente de Arte - carroza 3 - Colegio CHE IL – carruaje 4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje 5 - Colegio del Salvador – carroza Colegio del Salvador Colegio del Salvador 6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje 7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje 8 - EET N°1 Monterrico – Técnica 9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje Colegio Blaise Pascal Colegio Blaise Pascal 10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje 11 - Colegio N° 1 – Carroza 12 - Colegio N° 3 – Carruaje 13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza 14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje 15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje COLEGIO SANTA BÁRBARA 16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica 17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje 18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje 19 - Bachillerato N° 6 – Carroza 20 - Secundario N° 1 – Carruaje 21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza Escuela Agrotecnica N° 1 El Brete - Palpalá - carroza 22 - Secundario N° 6 - carruaje 23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje 24 - EET N° 2 – Técnica 25 - Secundario N° 2 – Carruaje 26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje 27 - Bachillerato N° 2 – Carroza 28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - carruaje 29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza 30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje 31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje 32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro - técnica 33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza 34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje 35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza 36 - Secundario N° 34 – carruaje 37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje 38 - Bachillerato N° 21 – carroza 39 - Secundario N° 39 – carruaje 40 – ARENI - carruaje Grupo B 1-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará EET 1 de Maimará-Técnica 2-Complejo Educativo José Hernández 3-Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" 4-Colegio Privado Nueva Siembra 5-Colegio Nuestra Sra. del Huerto 6-Colegio Modelo Palpalá COLEGIO MODELO DE PALPALÁ COLEGIO MODELO DE PALPALÁ 7-Colegio Remedios de Escalada 8-Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte 9-Colegio Secundario N° 43 10-Colegio Los Lapachos 11- Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas 12-Colegio Parroquial – El Carmen 13-Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada 14- EMDEI 15-Colegio Mayor Jujuy 16-Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo ESCUELA DE MINAS ESCUELA DE MINAS 17-Colegio N° 2 Armada Argentina 18-Colegio Antonio María Gianelli 19-Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá 20-Bachillerato Provincial N° 19 – Yala 21-Colegio Secundario N° 32 René Favaloro 22-Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos 23-Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez SECU 59 OLGA AREDEZ SECU 59 OLGA AREDEZ 24-Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada 25- Colegio IPSEL 26-Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca 27-Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti 28-Colegio Cañónigo Gorriti Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje 29-Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra 30-Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle 31-Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital 32-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico 33-Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano 34-Asociación Todos Juntos TODOS JUNTOS TODOS JUNTOS 35-Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro 36-Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar 37-Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos SECUNDARIO 50 TRES POZOS SECUNDARIO 50 TRES POZOS 38-Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro 39-Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz 40- Nueva Generación NUEVA GENERACIÓN NUEVA GENERACIÓN

