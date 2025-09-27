La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 llega a su fin con la entrega de premios

Todas las carrozas de la FNE 2025
GRUPO A
1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica
2 - Centro Polivalente de Arte - carroza
3 - Colegio CHE IL – carruaje
4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje
5 - Colegio del Salvador – carroza
6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje
7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje
8 - EET N°1 Monterrico – Técnica
9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje
10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje
11 - Colegio N° 1 – Carroza
12 - Colegio N° 3 – Carruaje
13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza
14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje
15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje
16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica
17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje
18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje
19 - Bachillerato N° 6 – Carroza
20 - Secundario N° 1 – Carruaje
21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza
22 - Secundario N° 6 - carruaje
23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje
24 - EET N° 2 – Técnica
25 - Secundario N° 2 – Carruaje
26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje
27 - Bachillerato N° 2 – Carroza
28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje
29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza
30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje
31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje
32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica
33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza
34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje
35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza
36 - Secundario N° 34 – carruaje
37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje
38 - Bachillerato N° 21 – carroza
39 - Secundario N° 39 – carruaje
40 – ARENI - carruaje
Grupo B
1-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
2-Complejo Educativo José Hernández
3-Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
4-Colegio Privado Nueva Siembra
5-Colegio Nuestra Sra. del Huerto
6-Colegio Modelo Palpalá
7-Colegio Remedios de Escalada
8-Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
9-Colegio Secundario N° 43
10-Colegio Los Lapachos
11- Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
12-Colegio Parroquial – El Carmen
13-Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
14- EMDEI
15-Colegio Mayor Jujuy
16-Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
17-Colegio N° 2 Armada Argentina
18-Colegio Antonio María Gianelli
19-Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
20-Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
21-Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
22-Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
23-Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
24-Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
25- Colegio IPSEL
26-Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
27-Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
28-Colegio Cañónigo Gorriti
29-Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
30-Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
31-Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
32-Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
33-Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
34-Asociación Todos Juntos
35-Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
36-Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
37-Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
38-Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
39-Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
40- Nueva Generación
