martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 17:11
Elección Provincial.

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

La moda jujeña se robó todas las miradas en la 74° edición de la FNE 2025, con diseños inspirados en cada una de las cuatro regiones de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
FNE moda
La moda jujeña se robó todas las miradas en la 74° edición de la FNE 2025, con diseños inspirados en cada una de las cuatro regiones de Jujuy.

La moda jujeña se robó todas las miradas en la 74° edición de la FNE 2025, con diseños inspirados en cada una de las cuatro regiones de Jujuy.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 22.18.00
Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

Cuatro diseñadoras jujeñas fueron las encargadas de vestir a las representantes de las distintas regiones de la provincia. Bajo el lema “Mudarse. Vestimenta que transforma”, los trajes hicieron un recorrido visual por los paisajes, colores, materiales e historias que identifican a la Puna, la Quebrada, las Yungas y los Valles.

Moda y tradición, una apuesta innovadora en la FNE 2025

La propuesta buscó mostrar que la moda y la indumentaria son mucho más que telas: son identidad, memoria y cultura. Cada diseño contó una historia, dialogando con el arte y las emociones para celebrar la diversidad y la riqueza jujeña.

Violeta Mealla, Julieta Cardozo, Nora Gerónimo y Natalia Orozco fueron las responsables de vestir a la jóvenes jujeñas, aportando materiales y colores distintivos de la zona a la que representan.

Cada región estuvo representada por un estilo, una estética y una diseñadora que plasmó su esencia:

  • Puna: Nora Gerónimo (Antolina), con lana de llama y cerámicas.

  • Quebrada: Natalia Orozco, evocando paisajes e identidad cultural.

  • Yungas: Fernanda y Julieta Cardozo (Romeo de Julieta), con frescura y color.

  • Valles: Violeta Mealla (Portfolio), con su colección “Nostalgia de algo”, reflejando belleza y sensibilidad.

image

Un cambio en la historia de la FNE

Desde la edición 2017 de la FNE se implementó que cada candidata a representante Provincial presente un proyecto social y solidario, pedido específicamente por ellas, ya que además de su belleza querían también mostrar su costado humano y su compromiso para con la realidad que las rodea.

Fue también en 2017, tras varias consultas del EAP a referentes de distintas áreas, el debate interno con la comisión y la respuesta de los ciudadanos se decidió incorporar nuevas visiones sobre la forma de elección de la Reina Provincial de los Estudiantes.

Es así que ese año, fue electa por primera vez una referente de la juventud de cada región de la provincia. Embajadora de la Puna, de la Quebrada, Valles y Yungas, entre ellas será electa la representante provincial.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 22.23.36

Desde 2021, la tradicional elección de la reina quedó atrás para dar lugar a un sistema más inclusivo, donde la representación no pasa solo por la belleza, sino también por la creatividad, el compromiso y la identidad cultural de los estudiantes jujeños.

La elección de reina como representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) dejó de realizarse en la edición de 2021. Fue la propia Comisión Estudiantil la que tomó la decisión de suspender la figura de la reina, optando en su lugar por otros mecanismos de representación de los estudiantes.

En este 2025, la moda marca la impronta en la edición 74 de la FNE. Este año, la apuesta por las vestimentas típicas sumó un valor único a la Elección de la Representante Provincial, que continúa consolidándose como uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

