Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

El intenso temporal de viento que se registra este martes por la tarde en San Salvador de Jujuy y otras ciudades de la provincia generó múltiples inconvenientes, entre ellos caída de árboles, postes de luz y cortes en el suministro eléctrico.

Herido. Temporal de viento en Jujuy: un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

A través de un comunicado, EJESA informó que las cuadrillas técnicas y de emergencias trabajaron en la reparación de las redes de distribución en las localidades más afectadas, especialmente en la capital jujeña.

El servicio se encuentra normalizado en Media Tensión. Las cuadrillas técnicas avanzan en la atención 1 a 1 de los reclamos particulares.

temporal viento

Desde Defensa Civil señalaron que hay barrios con caída de árboles y postes tanto en San Salvador de Jujuy como en Palpalá. En Alto La Viña, a la altura del Centro Cultural Lola Mora, debieron cortar el tránsito sobre la Ruta 56 debido a la caída de un árbol.

Las autoridades recomiendan evitar circular por la vía pública y extremar las medidas de precaución ante posibles desprendimientos y reducción de visibilidad.

Doble alerta del SMN

temporal viento corte lola mora

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. Allí se prevén tormentas fuertes o severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias acumuladas de entre 40 y 70 milímetros.

En tanto, la alerta amarilla rige para la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Ante este panorama, recomiendan asegurar objetos sueltos, no sacar la basura, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.