sábado 27 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 23:47
FNE 2025.

Sofía Masino: "Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto"

En una noche colmada de emoción en el estadio 23 de Agosto, la joven fue coronada como la soberana nacional. Entre lágrimas, agradeció a la gente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sofía Masino.

Sofía Masino.

Sofía Masino.

Sofía Masino.

Lee además
Todas las elegidas en la Elección de la Representante Nacional
FNE 2025.

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025
representantes nacionales: un recorrido por la historia de la fne
Histórico.

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Desde el instante en que su nombre fue anunciado, Sofía no pudo contener las lágrimas. La ovación del público fue inmediata y la emoción se apoderó de la flamante soberana.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 00.06.13

“No lo puedo creer todavía”, dijo conmovida. “Quiero agradecerles a todos. Esta fiesta es inolvidable. Y a mi familia que vino de Luján y están todos llorando”.

"Espero estar a la altura para representar a todos los estudiantes. Se formó un grupo con las candidatas, compartimos muchos momentos, seguro cada una se lo llevará, son inolvidables. Nunca fue una competencia, siempre fuimos muy unidas", añadió.

WhatsApp Video 2025-09-26 at 23.11.01

En su discurso, también tuvo palabras de cariño para las demás candidatas, destacando el clima de compañerismo que se vivió en la competencia: “A las chicas, porque somos un grupo muy lindo. Nunca se sintió como una competencia”, expresó.

Finalmente, cerró con un reconocimiento especial a la provincia anfitriona: “Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto”.

La elección nacional volvió a demostrar por qué es el evento central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde año a año se celebra la unión, la creatividad y la energía de la juventud de todo el país.

Embed - PALABRAS DE LA NUEVA REINA- SOFÍA MASINO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

Sabrina Rojas se refirió a su relación con Marcelo Tinelli: "Es hipnótico"

FNE 2025: más de 30 mil personas disfrutaron del último desfile doble de carrozas

Coco Sily se casa en noviembre con Chimi Meza

Las más leídas

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Todas las elegidas en la Elección de la Representante Nacional
FNE 2025.

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Una por una.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel