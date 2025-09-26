Sofía Masino: "Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto"

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 vivió este viernes su momento más esperado: la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Con el estadio repleto, Sofía Masino , representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue elegida como la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2025 .

Desde el instante en que su nombre fue anunciado, Sofía no pudo contener las lágrimas. La ovación del público fue inmediata y la emoción se apoderó de la flamante soberana.

“No lo puedo creer todavía”, dijo conmovida. “Quiero agradecerles a todos. Esta fiesta es inolvidable. Y a mi familia que vino de Luján y están todos llorando”.

"Espero estar a la altura para representar a todos los estudiantes. Se formó un grupo con las candidatas, compartimos muchos momentos, seguro cada una se lo llevará, son inolvidables. Nunca fue una competencia, siempre fuimos muy unidas", añadió.

En su discurso, también tuvo palabras de cariño para las demás candidatas, destacando el clima de compañerismo que se vivió en la competencia: “A las chicas, porque somos un grupo muy lindo. Nunca se sintió como una competencia”, expresó.

Finalmente, cerró con un reconocimiento especial a la provincia anfitriona: “Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto”.

La elección nacional volvió a demostrar por qué es el evento central de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde año a año se celebra la unión, la creatividad y la energía de la juventud de todo el país.